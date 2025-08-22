Ричмонд
«Похоже, дело не только в "Сити", правда?» Гвардиола — о тратах клубов АПЛ летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично отреагировал на вопрос о крупных трансферных тратах клубов английской Премьер-лиги в текущее регистрационное окно.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично отреагировал на вопрос о крупных трансферных тратах клубов английской Премьер-лиги в текущее регистрационное окно. Так испанский специалист мог намекать на ситуацию со 115 обвинениями от лиги в адрес клуба в нарушениях финансового фэйр-плей.

«Похоже, дело не только в “Манчестер Сити”, правда?» — приводит слова Гвардиолы City Xtra в социальной сети X.

Летом 2025 года клубы АПЛ провели уже несколько крупных трансферов. Например, «Ливерпуль» приобрёл полузащитника Флориана Вирца у «Байера» за € 125 млн и нападающего Уго Экитике у «Айнтрахта» за € 95 млн, а «Манчестер Юнайтед» купил двух форвардов — Бенжамена Шешко у «РБ Лейпциг» и Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона» за € 76,6 млн и € 74,2 млн соответственно.