«Похоже, дело не только в “Сити”, правда?» Гвардиола — о тратах клубов АПЛ летом

Летом 2025 года клубы АПЛ провели уже несколько крупных трансферов. Например, «Ливерпуль» приобрёл полузащитника Флориана Вирца у «Байера» за € 125 млн и нападающего Уго Экитике у «Айнтрахта» за € 95 млн, а «Манчестер Юнайтед» купил двух форвардов — Бенжамена Шешко у «РБ Лейпциг» и Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона» за € 76,6 млн и € 74,2 млн соответственно.