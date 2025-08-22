Президент «Целе» раскрыл причины отставки из команды Романа Пилипчука

«Мы очень признательны Роману Михайловичу Пилипчуку за то, что он принял наше приглашение возглавить команду и приехал в Словению. Он взял команду, которая закончила чемпионат плачевно. Первое чемпионство “Целе” пришло неожиданно быстро, и в следующем сезоне футболисты и тренеры потеряли мотивацию и ориентиры, что дальше: “Мы уже вверху, за что бороться теперь?” В команде начался спад, мы убрали Душана Костича, который привёл “Целе” к чемпионству, наверное, это была ошибка. Команду возглавил Иржи Ярошик. Отличный футболист и перспективный тренер. Он хорошо подготовил команду физически, его работа очень помогла нам. Но результата не было. Убрали Ярошика, потом поменяли ещё несколько словенских тренеров, но команду всё равно лихорадило. Были разные причины, проблески надежды и опять падения, мы учились словенскому футболу и искали решение.