«Челси» согласовал контракт с Хави Симонсом до 2031 года — Флориан Плеттенберг

По информации источника, соглашение футболиста с лондонцами будет рассчитано до 2031 года. Письменные детали трансфера будут оформлены на следующей неделе. Конкретные переговоры между «Челси» и клубом Симонса планируется провести после матча «Лейпцига» с «Баварией», который пройдёт сегодня, 22 августа.