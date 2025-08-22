Ганский вратарь стал игроком казахстанского клуба

Карьера в Африке и Европе
Абалора является воспитанником ганского филиала академии «Фейеноорда». В Африке он выступал за WAFA, «Азам» и «Асант'». В Европе голкипер защищал ворота молдавских клубов «Шериф» и «Петрокуб», а также албанского «Эльбасани».
Опыт в сборной Ганы и титулы
На международном уровне Абалора провёл четыре матча за национальную сборную Ганы. В его активе титул чемпиона Ганы, а также трижды выигранные чемпионат и Кубок Молдовы.
