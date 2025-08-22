Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.40
П2
11.00
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.25
П2
31.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.06
X
4.13
П2
1.72
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2

Ганский вратарь стал игроком казахстанского клуба

Футбольный клуб «Женис» усилил состав новым голкипером. Состав астанчан пополнил 28-летний вратарь из Ганы Разак Абалора, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Карьера в Африке и Европе

Абалора является воспитанником ганского филиала академии «Фейеноорда». В Африке он выступал за WAFA, «Азам» и «Асант'». В Европе голкипер защищал ворота молдавских клубов «Шериф» и «Петрокуб», а также албанского «Эльбасани».

Опыт в сборной Ганы и титулы

На международном уровне Абалора провёл четыре матча за национальную сборную Ганы. В его активе титул чемпиона Ганы, а также трижды выигранные чемпионат и Кубок Молдовы.

Напомним, 23 августа «Женис» примет на своём поле «Астану» в рамках 22-го тура казахстанской премьер-лиги.