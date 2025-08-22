Ганский вратарь стал игроком казахстанского клуба

Абалора является воспитанником ганского филиала академии «Фейеноорда». В Африке он выступал за WAFA, «Азам» и «Асант'». В Европе голкипер защищал ворота молдавских клубов «Шериф» и «Петрокуб», а также албанского «Эльбасани».