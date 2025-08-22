В «Милане» зажглась надежда на лучшее будущее. Что должны изменить Аллегри и новый спортивный директор

Другой статус — теперь в команде тренер-чемпион и обладатель «Золотого мяча»
В нулевых годах XXI века имелся в Италии суперклуб, который гремел на всю Европу, был напичкан мировыми звездами и даже дважды приезжал в Москву на летний коммерческий турнир. Тот памятный многим Кубок РЖД «Милану» выиграть в 2007 и 2008 годах так и не удалось, однако в клубе вряд ли тогда сильно расстроились: в том же 2007 году россонери взяли Лигу чемпионов. Вот ведь были времена — дважды побеждали в главном клубном турнире в течение четырех лет!
В сезоне-2025/26 самый титулованный на международной арене клуб Италии не сыграет даже в Лиге конференций. Позорное восьмое место в серии А по итогам прошлого чемпионата лишило «Милан» путевки в Европу и заставило пойти на кардинальные изменения в спортивном блоке. Нет, после появления Массимилиано Аллегри и нового спортивного директора Игли Таре красно-черные вовсе не стали претендентами на скудетто, но хотя бы подарили своим болельщикам надежду на возвращение в еврокубки.
Три чемпионства в XXI веке — маловато для одного из трех китов итальянского футбола. Примечательно, что одно из них, в 2011 году, добыл именно Аллегри, который теперь призван вернуть «Милану» хотя бы чувство собственного достоинства, а болельщикам — веру в силу перемен. Матч против «Бари» на Кубок Италии, который состоялся невыносимо душным августовским вечером в полупустом из-за отпусков в Милане, показал, что тифози положительно откликнулись на перемены в клубе. 70 тысяч зрителей, которые наплевали на убийственную вечернюю духоту и пришли на матч против клуба из серии В, выдали обновленному «Милану» кредит доверия.
Ну, а ветеран Лука Модрич подарил ностальгические нотки: в команде уже давно не играли обладатели «Золотого мяча» (хорват стал 12-м таким игроком в истории «Милана»). Впрочем, хорвату в начале сентября исполнится 40 лет, так что сколько реальной помощи он сможет принести своей новой команде — большой вопрос. И, разумеется, главное в нынешнем «Милане» — это не появление Модрича с его славным прошлым, а то, что клуб отправил своим обленившимся и расслабившимся игрокам четкий сигнал: у вас теперь не взятый по остаточному принципу тренер (как Паулу Фонсека) и не временщик (как Сержиу Консейсау), а именно тот специалист, которого взяли сознательно, к тому же на серьезный контракт. Вопрос статуса даже не обсуждается — у Аллегри целых шесть скудетто в активе за последние 15 лет, то есть в два раза больше, чем у «Милана» за последние 25.
Можно сколько угодно ворчать, как это делают критики 58-летнего Макса, что он уже, мол, и сам не тот, и футбол его никуда не годится, но бесполезно отрицать опыт и заслуги тренера. А мотивации у Аллегри, который категорически отказывается работать за границей, хватит на троих. Так что раздевалка «Милана» получила перед началом сезона понятного и авторитетного тренера, изнутри знакомого с реалиями и историей этого клуба. Пусть с далекого уже 2011 года в нем и поменялось почти все.
Новая цепочка управления
Еще один очень важный момент — это появление Игли Таре на посту спортивного директора. 52-летний албанский специалист, 15 лет отработавший в «Лацио» с таким сложным персонажем, как тамошний президент Клаудио Лотито, — это серьезный козырь. И опыта, и связей в футбольном мире у бывшего форварда Таре хватает на двоих, и он с головой окунулся в работу с первого дня. «Милану» надо было не только покупать новичков, но и расставаться с целой обоймой игроков: албанец уже умудрился за это лето продать футболистов на общую сумму около 200 миллионов евро. С учетом того, что хозяева нынешнего «Милана» строго следят за финансовым балансом, действия нового руководителя им точно греют душу.
Главного тренера выбирал не Таре, однако у самого Игли хорошие отношения с Массимилиано. И это важно вдвойне на фоне того, что тень Ибрагимовича по-прежнему витает над «Миланом». Златан (которого нет в официальной структуре) как был, так и остается личным советником главы того фонда, что владеет клубом, а его отношения с Аллегри далеки от идеальных еще с того самого сезона, когда они вместе выиграли с «Миланом» скудетто. Прямое и частое общение Ибры с Аллегри могло бы доставить проблемы всем, а так у Массимилиано есть Таре — официальный громоотвод, прямым начальником которого является наделенный высшими административными полномочиями в клубе Джорджо Фурлани.
После нескольких лет организационного бардака «Милан» наконец-то получил понятную цепочку управления: Фурлани — Таре — Аллегри. Конечно, это не чета легендарному трио Галлиани — Брайда — Анчелотти, которое работало в начале нулевых годов, но по нынешним скудным для миланцев временам и это — большой успех. Игроки, работники клуба, болельщики и журналисты теперь хотя бы могу понять, кто за что отвечает в «Милане». Уже достижение!
Сознательно акцентирую внимание на руководстве, а не на составе команды, потому что именно это видится сейчас ключевым позитивным моментом для «Милана». Что касается набора игроков, то там появились точечные новички, ценность которых мы поймем после старта чемпионата.
На чемпионский титул нынешний состав, на мой взгляд, рассчитывать не будет, но побороться за место в четверке может попробовать. В любом случае «Милану» надо побыстрее возвращаться в еврокубки, и дуэт Аллегри — Таре это прекрасно понимает. На начальном этапе у него есть большой кредит доверия, однако в современном футболе все меняется слишком быстро.
Георгий Кудинов