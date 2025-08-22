В «Милане» зажглась надежда на лучшее будущее. Что должны изменить Аллегри и новый спортивный директор

Ну, а ветеран Лука Модрич подарил ностальгические нотки: в команде уже давно не играли обладатели «Золотого мяча» (хорват стал 12-м таким игроком в истории «Милана»). Впрочем, хорвату в начале сентября исполнится 40 лет, так что сколько реальной помощи он сможет принести своей новой команде — большой вопрос. И, разумеется, главное в нынешнем «Милане» — это не появление Модрича с его славным прошлым, а то, что клуб отправил своим обленившимся и расслабившимся игрокам четкий сигнал: у вас теперь не взятый по остаточному принципу тренер (как Паулу Фонсека) и не временщик (как Сержиу Консейсау), а именно тот специалист, которого взяли сознательно, к тому же на серьезный контракт. Вопрос статуса даже не обсуждается — у Аллегри целых шесть скудетто в активе за последние 15 лет, то есть в два раза больше, чем у «Милана» за последние 25.