Футбол. Испания
перерыв
Бетис
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.10
П2
15.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
1
:
Челси
5
Все коэффициенты
П1
78.00
X
14.00
П2
1.04
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
6
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
23.08
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Румынский клуб «Крайова» был лишен 94 очков до старта чемпионата из-за долгов

Румынская «Крайова» была лишена 94 очков в чемпионате решением Румынской федерации футбола.

Источник: Соцсети

Суровое наказание «Крайова» получила за денежные долги перед бывшими игроками, тренерами, а также перед бухарестским «Динамо» при организации матча Кубка страны.

До этого «Крайова» не получила лицензию для выступления во втором по силе дивизионе и теперь выступит в третьей лиге. К слову, и там «Крайова» точно займет последнее место, ведь за весь чемпионат будет разыграно только 81 очко.

РФФ обязала «Крайову» выплатить все долги до 3 сентября, иначе клуб будет исключен из всех соревнований под эгидой национальной федерации.