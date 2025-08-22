Румынский клуб «Крайова» был лишен 94 очков до старта чемпионата из-за долгов

Суровое наказание «Крайова» получила за денежные долги перед бывшими игроками, тренерами, а также перед бухарестским «Динамо» при организации матча Кубка страны.
До этого «Крайова» не получила лицензию для выступления во втором по силе дивизионе и теперь выступит в третьей лиге. К слову, и там «Крайова» точно займет последнее место, ведь за весь чемпионат будет разыграно только 81 очко.
РФФ обязала «Крайову» выплатить все долги до 3 сентября, иначе клуб будет исключен из всех соревнований под эгидой национальной федерации.