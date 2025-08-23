Ричмонд
«Челси» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. «Челси» одержал гостевую победу над «Вест Хэмом» в лондонском дерби, которое состоялось в рамках второго тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Лондоне завершилась победой «Челси» со счетом 5:1. В составе «аристократов» отличились Жоао Педро (15-я минута), Педру Нету (23), Энцо Фернандес (34), Мойсес Кайседо (55) и Трево Чалоба (58). У «Вест Хэма» мяч забил Лукас Пакета (6).

На 17-й минуте главный арбитр матча Майкл Оливер отменил гол нападающего «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга.

Фернандесу ассистировал 18-летний Эстевао. Он стал самым молодым автором голевой передачи в составе «Челси» в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Из-за полученной на разминке травмы участия в матче не принял Коул Палмер. Вместо него в основе вышел Эстевао.

В третьем туре «Челси» примет «Фулхэм» 30 августа. На следующий день «Вест Хэм» сыграет с «Ноттингем Форест» в гостях.

Вест Хэм
1:5
Первый тайм: 1:3
Челси
Футбол, Англия, Тур 2
22.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
London Stadium
Главные тренеры
Грэм Поттер
Энцо Мареска
Голы
Вест Хэм
Лукас Пакета
(Эль-Хаджи Малик Диуф)
6′
Челси
Жоао Педро
(Марк Кукурелья)
15′
Педру Нету
(Жоао Педро)
23′
Энцо Фернандес
(Эстеван)
34′
Мойсес Кайседо
54′
Тревор Чалоба
(Жоао Педро)
58′
Составы команд
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
5
Найеф Агерд
3
Максимилиан Килман
29
Аарон Ван-Биссака
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Лукас Пакета
8
Джеймс Уорд-Проуз
20
Джаррод Боуэн
25
Жан-Клер Тодибо
46′
32
Фредди Поттс
28
Томаш Соучек
70′
2
Кайл Уокер-Питерс
11
Никлас Фюллкруг
46′
9
Каллум Уилсон
Челси
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
20
Жоао Педро
4
Тосин Адарабиойо
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
69′
21
Йоррел Хато
87′
3
Марк Кукурелья
69′
24
Рис Джеймс
41
Эстеван
77′
11
Джейми Гиттенс
9
Лиам Делап
62′
17
Андрей Сантос
23
Тревор Чалоба
69′
29
Уэсли Фофана
Статистика
Вест Хэм
Челси
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
4
7
Угловые
7
5
Фолы
7
10
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти