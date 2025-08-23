«Челси» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби

Встреча в Лондоне завершилась победой «Челси» со счетом 5:1. В составе «аристократов» отличились Жоао Педро (15-я минута), Педру Нету (23), Энцо Фернандес (34), Мойсес Кайседо (55) и Трево Чалоба (58). У «Вест Хэма» мяч забил Лукас Пакета (6).
На 17-й минуте главный арбитр матча Майкл Оливер отменил гол нападающего «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга.
Фернандесу ассистировал 18-летний Эстевао. Он стал самым молодым автором голевой передачи в составе «Челси» в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Из-за полученной на разминке травмы участия в матче не принял Коул Палмер. Вместо него в основе вышел Эстевао.
В третьем туре «Челси» примет «Фулхэм» 30 августа. На следующий день «Вест Хэм» сыграет с «Ноттингем Форест» в гостях.
Грэм Поттер
Энцо Мареска
Лукас Пакета
(Эль-Хаджи Малик Диуф)
6′
Жоао Педро
(Марк Кукурелья)
15′
Педру Нету
(Жоао Педро)
23′
Энцо Фернандес
(Эстеван)
34′
Мойсес Кайседо
54′
Тревор Чалоба
(Жоао Педро)
58′
1
Мадс Хермансен
5
Найеф Агерд
3
Максимилиан Килман
29
Аарон Ван-Биссака
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Лукас Пакета
8
Джеймс Уорд-Проуз
20
Джаррод Боуэн
25
Жан-Клер Тодибо
46′
32
Фредди Поттс
28
Томаш Соучек
70′
2
Кайл Уокер-Питерс
11
Никлас Фюллкруг
46′
9
Каллум Уилсон
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
20
Жоао Педро
4
Тосин Адарабиойо
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
69′
21
Йоррел Хато
87′
3
Марк Кукурелья
69′
24
Рис Джеймс
41
Эстеван
77′
11
Джейми Гиттенс
9
Лиам Делап
62′
17
Андрей Сантос
23
Тревор Чалоба
69′
29
Уэсли Фофана
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти