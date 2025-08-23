«Челси» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби

Встреча в Лондоне завершилась победой «Челси» со счетом 5:1. В составе «аристократов» отличились Жоао Педро (15-я минута), Педру Нету (23), Энцо Фернандес (34), Мойсес Кайседо (55) и Трево Чалоба (58). У «Вест Хэма» мяч забил Лукас Пакета (6).