«Мы не хотим их здесь видеть». Тренер «Тоттенхэма» отреагировал на срыв трансфера Эзе

Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.65
П2
2.10
Футбол. Англия
14:30
Манчестер Сити
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.00
П2
5.90
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.21
П2
5.00
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.70
П2
12.50
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.50
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.42
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.63
П2
4.11
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.54
П2
2.55
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.84
П2
2.03
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
4.30
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.57
П2
2.31
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.16
П2
3.40
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.23
П2
2.50
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.12
П2
3.70
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.13
П2
2.57
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.11
П2
7.30
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.92
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.58
П2
5.80
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.04
П2
1.65
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.58
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.77
П2
1.97
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.11
П2
4.80
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.54
П2
14.50
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.01
П2
6.98
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.90
П2
7.50
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.86
П2
1.27
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Челси
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2

«Мы не хотим их здесь видеть». Тренер «Тоттенхэма» отреагировал на срыв трансфера Эзе

Главный тренер «Тоттенхема» Томас Франк прокомментировал тот факт, что «Арсенал» перехватил у «шпор» вингера «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

Источник: Чемпионат.com

— Эзе решил перейти в другой клуб. Насколько это сильный удар, когда не удаётся подписать трансферную цель?

— Мне не нужны игроки, которые не хотят переходить в клуб. Если они не хотят присоединиться к клубу и носить эту замечательную эмблему, значит, мы не хотим их здесь видеть, — приводит слова Франка Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Эберечи Эзе близок к переходу в «Арсенал». Как рапортовал инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, «канониры» уже забронировали дату медицинского осмотра 27-летнего игрока. Трансфер оценивается в € 69 млн.