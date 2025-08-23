«Мы не хотим их здесь видеть». Тренер «Тоттенхэма» отреагировал на срыв трансфера Эзе

— Эзе решил перейти в другой клуб. Насколько это сильный удар, когда не удаётся подписать трансферную цель?
— Мне не нужны игроки, которые не хотят переходить в клуб. Если они не хотят присоединиться к клубу и носить эту замечательную эмблему, значит, мы не хотим их здесь видеть, — приводит слова Франка Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Эберечи Эзе близок к переходу в «Арсенал». Как рапортовал инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, «канониры» уже забронировали дату медицинского осмотра 27-летнего игрока. Трансфер оценивается в € 69 млн.