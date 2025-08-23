Левандовски восстановился после травмы и будет доступен для участия в матче с «Леванте»

«Барселона» на своей странице в социальной сети X проинформировала, что 36-летний форвард Роберт Левандовски получил разрешение от медицинского штаба на участие в матчах и будет доступен для игры 2-го тура испанской Примеры с «Леванте», которая состоится сегодня, 23 августа.