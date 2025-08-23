«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Бреннан Джонсон (35-я минута) и Жуан Пальинья (45+2), для которого гол стал дебютным в составе «шпор».
«Тоттенхэм» одержал вторую победу подряд. «Сити» потерпел первое поражение в новом сезоне.
В третьем туре «Сити» сыграет с «Брайтоном» в гостях. Встреча состоится 31 августа. Днем ранее «Тоттенхэм» примет «Борнмут».
Футбол, Англия, Тур 2
23.08.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Томас Франк
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Бреннан Джонсон
(Ришарлисон)
35′
Жоау Пальинья
45+2′
Составы команд
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
82
Рико Льюис
9
Эрлин Холанн
5
Джон Стоунс
3
Рубен Диаш
4
Тиджани Рейндерс
21
Райан Аит Нури
23′
6
Натан Аке
52
Оскар Бобб
75′
16
Родри
7
Омар Мармуш
54′
20
Бернарду Силва
10
Райан Шерки
54′
11
Жереми Доку
14
Нико Гонсалес
71′
75′
47
Фил Фоден
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
81′
24
Джед Спенс
29
Пап Метар Сарр
30
Родриго Бентанкур
17
Кристиан Ромеро
68′
37
Микки ван де Вен
6
Жоау Пальинья
90′
4
Кевин Дансо
9
Ришарлисон
71′
78′
19
Доминик Соланке
20
Мохаммед Кудус
86′
15
Лукас Бергвалль
22
Бреннан Джонсон
34′
78′
28
Вильсон Одобер
Статистика
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
10
12
Удары в створ
4
5
Угловые
7
2
Фолы
7
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти