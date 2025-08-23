«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
1
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.00
П2
12.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.40
П2
4.40
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.63
X
2.65
П2
3.76
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.35
П2
3.00
Футбол. Германия
перерыв
Байер
1
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.75
П2
4.15
Футбол. Германия
перерыв
Айнтрахт Ф
2
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
14.00
П2
25.00
Футбол. Германия
перерыв
Фрайбург
0
:
Аугсбург
3
Все коэффициенты
П1
69.00
X
17.00
П2
1.04
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.40
П2
2.75
Футбол. Германия
перерыв
Унион Б
2
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.00
П2
10.75
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.19
П2
2.58
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.25
П2
7.49
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.78
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.62
П2
6.00
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.85
П2
1.66
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.77
П2
1.94
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.85
П2
4.58
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.10
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.17
П2
8.25
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.81
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.86
П2
1.27
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» во втором туре чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Бреннан Джонсон (35-я минута) и Жуан Пальинья (45+2), для которого гол стал дебютным в составе «шпор».

«Тоттенхэм» одержал вторую победу подряд. «Сити» потерпел первое поражение в новом сезоне.

В третьем туре «Сити» сыграет с «Брайтоном» в гостях. Встреча состоится 31 августа. Днем ранее «Тоттенхэм» примет «Борнмут».

Манчестер Сити
0:2
Первый тайм: 0:2
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 2
23.08.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Томас Франк
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Бреннан Джонсон
(Ришарлисон)
35′
Жоау Пальинья
45+2′
Составы команд
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
82
Рико Льюис
9
Эрлин Холанн
5
Джон Стоунс
3
Рубен Диаш
4
Тиджани Рейндерс
21
Райан Аит Нури
23′
6
Натан Аке
52
Оскар Бобб
75′
16
Родри
7
Омар Мармуш
54′
20
Бернарду Силва
10
Райан Шерки
54′
11
Жереми Доку
14
Нико Гонсалес
71′
75′
47
Фил Фоден
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
81′
24
Джед Спенс
29
Пап Метар Сарр
30
Родриго Бентанкур
17
Кристиан Ромеро
68′
37
Микки ван де Вен
6
Жоау Пальинья
90′
4
Кевин Дансо
9
Ришарлисон
71′
78′
19
Доминик Соланке
20
Мохаммед Кудус
86′
15
Лукас Бергвалль
22
Бреннан Джонсон
34′
78′
28
Вильсон Одобер
Статистика
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
10
12
Удары в створ
4
5
Угловые
7
2
Фолы
7
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти