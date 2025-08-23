Ричмонд
Роналду не смог выиграть Суперкубок Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» одержал победу над «Аль-Насром» и завоевал Суперкубок Саудовской Аравии.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Один из голов «Аль-Насра» оформил португальский нападающий Криштиану Роналду, который отличился на 41-й минуте игры, реализовав пенальти.

Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки «Аль-Ахли» — 5:3. При этом Роналду реализовал свою попытку пенальти.

По итогам минувшего сезона чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял третье место, а «Аль-Ахли» — пятое.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Летом 2023 года Роналду вместе с «Аль-Насром» завоевал Клубный кубок арабских чемпионов. Этот трофей стал для футболиста первым после переезда в Саудовскую Аравию, но с тех пор клуб не мог взять ни одного трофея.