«Астану» и «Кайрат» обошли в КПЛ

Встреча в Костанае завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Первый мяч «Тобол» забил уже на четвертом минуте. Отличился Асхат Тагыберген. На 72-й Александр Зуев забил второй гол. В дополнительное время Бакытжан Аманжолов не сумел переиграть с пенальти вратаря «Турана» Евгения Гошева.
Таким образом, «Тобол» набрал 44 очка и поднялся с третьего места на первое в таблице КПЛ-2025. «Астана», которая в данный момент играет в столичном дерби с «Женисом» имеет 43 балла. Также 43 очка у «Кайрата».
Футбол, Казахстан, 22-й тур
23.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти