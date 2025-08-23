Москва
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
3
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.37
П2
4.80
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.81
П2
2.80
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.84
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.47
П2
9.00
Футбол. Англия
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.80
П2
2.21
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.15
П2
4.05

«Астану» и «Кайрат» обошли в КПЛ

Костанайский «Тобол» обыграл «Туран» в матче 22-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Тобол"

Встреча в Костанае завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый мяч «Тобол» забил уже на четвертом минуте. Отличился Асхат Тагыберген. На 72-й Александр Зуев забил второй гол. В дополнительное время Бакытжан Аманжолов не сумел переиграть с пенальти вратаря «Турана» Евгения Гошева.

Таким образом, «Тобол» набрал 44 очка и поднялся с третьего места на первое в таблице КПЛ-2025. «Астана», которая в данный момент играет в столичном дерби с «Женисом» имеет 43 балла. Также 43 очка у «Кайрата».

Тобол Кс
2:0
Первый тайм: 0:0
Туран
Футбол, Казахстан, 22-й тур
23.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти