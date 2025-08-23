«Елимай» приблизился к топ-3 КПЛ-2025

Встреча в Семее завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Первый мяч на 24-й минуте Кевин Ролон. На 43-й минуте Давид Майком установил окончательный результат.
Таким образом, «Елимай» набрал 38 очков и приблизился к тройке лидеров КПЛ-2025. У «Кызылжара» 21 балл и девятое место.
Футбол, Казахстан, 22-й тур
23.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Spartak
