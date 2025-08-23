«Елимай» приблизился к топ-3 КПЛ-2025

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
0
:
Сельта
0
П1
3.50
X
2.90
П2
2.53
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
1
:
Париж
0
П1
1.50
X
7.93
П2
18.00
Футбол. Первая лига
перерыв
КАМАЗ
2
:
Уфа
0
П1
1.06
X
14.00
П2
39.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
1.08
X
9.25
П2
70.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
1.65
X
3.40
П2
7.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
1
:
Сандерленд
0
П1
1.42
X
4.05
П2
17.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
0
:
Родина
0
П1
5.25
X
1.75
П2
4.30
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
100.00
X
7.75
П2
1.22
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
100.00
X
19.00
П2
1.02
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
78.00
X
7.10
П2
1.11
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
1.20
X
6.80
П2
88.00
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
П1
1.88
X
3.70
П2
4.22
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
П1
1.71
X
3.65
П2
6.00
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
П1
5.90
X
3.85
П2
1.67
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
П1
1.36
X
5.33
П2
9.25
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
П1
4.15
X
3.77
П2
1.92
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
П1
1.85
X
3.85
П2
4.58
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
П1
1.28
X
6.10
П2
12.50
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
П1
1.42
X
5.09
П2
8.00
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
П1
2.15
X
3.30
П2
3.81
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
П1
11.25
X
6.86
П2
1.27
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

«Елимай» приблизился к топ-3 КПЛ-2025

«Елимай» из Семея одержал победу над петропавловским «Кызылжаром» в матче 22-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Елимай"

Встреча в Семее завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый мяч на 24-й минуте Кевин Ролон. На 43-й минуте Давид Майком установил окончательный результат.

Таким образом, «Елимай» набрал 38 очков и приблизился к тройке лидеров КПЛ-2025. У «Кызылжара» 21 балл и девятое место.

Елимай
2:0
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
Футбол, Казахстан, 22-й тур
23.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Spartak
