Сенсацией с голом на 94-й минуте завершился матч «Астаны» в КПЛ

Столичное дерби, сыгранное на стадионе «Астана Арена» завершилось со счетом 3:2 в пользу номинальных хозяев поля.
«Астана» вышла вперед на 14-й минуте после гола Нурали Жаксылыкова. На 60-й минуте Элгуджа Лобжанидзе сравнял счет. Спустя 14 минут грузинский форвард вывел «Женис» вперед. «Астана» на 81-й минуте восстановила равновесие благодаря точному удару Назми Грипши с пенальти. Победу «Женису» на 94-й минуте принес белорус Всеволод Садовский.
Добавим, что наставник «Жениса» Андрей Демченко во втором тайме был удален со скамейки запасных своего клуба.
Таким образом, «Астана» с 43 баллами осталась на втором месте. У «Жениса» 31 очко и седьмая строчка в турнирной таблице.
Григорий Бабаян
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти