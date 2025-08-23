Сенсацией с голом на 94-й минуте завершился матч «Астаны» в КПЛ

«Астана» вышла вперед на 14-й минуте после гола Нурали Жаксылыкова. На 60-й минуте Элгуджа Лобжанидзе сравнял счет. Спустя 14 минут грузинский форвард вывел «Женис» вперед. «Астана» на 81-й минуте восстановила равновесие благодаря точному удару Назми Грипши с пенальти. Победу «Женису» на 94-й минуте принес белорус Всеволод Садовский.