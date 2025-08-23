Уникальный клуб и аутсайдер КПЛ остались без голов в матче чемпионата Казахстана

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, «Кайсар» набрал 19 очков и остался на 11 месте в турнирной таблице. У «Атырау» 12 баллов и последняя, 14 строчка в КПЛ-2025.
Отметим, что «Кайсар» является единственным клубом в КПЛ-2025, который играет исключительно казахстанцами в составе.
Футбол, Казахстан, 22-й тур
23.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
им. Гани Муратбаева
Главные тренеры
Виктор Кумыков
