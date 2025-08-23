Уникальный клуб и аутсайдер КПЛ остались без голов в матче чемпионата Казахстана

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.80
П2
4.35
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
6.50
П2
1.20
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.52
П2
11.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.86
П2
2.66
Футбол. Первая лига
перерыв
Черноморец
0
:
Енисей
2
Все коэффициенты
П1
26.00
X
9.50
П2
1.11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
2
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.70
П2
19.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
1
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
1.05
П2
34.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
4
:
Париж
2
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.85
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.15
П2
12.25
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.10
П2
8.00
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.81
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.86
П2
1.27
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

Уникальный клуб и аутсайдер КПЛ остались без голов в матче чемпионата Казахстана

«Кайсар» и «Атырау» сыграли вничью в матче 22-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайсар"

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «Кайсар» набрал 19 очков и остался на 11 месте в турнирной таблице. У «Атырау» 12 баллов и последняя, 14 строчка в КПЛ-2025.

Отметим, что «Кайсар» является единственным клубом в КПЛ-2025, который играет исключительно казахстанцами в составе.

Кайсар
0:0
Первый тайм: 0:0
Атырау
Футбол, Казахстан, 22-й тур
23.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
им. Гани Муратбаева
Главные тренеры
Виктор Кумыков
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти