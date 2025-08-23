Разгромом обернулся матч «Селтика» перед визитом в Алматы на матч ЛЧ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
1
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.78
П2
21.00
Футбол. Испания
перерыв
Атлетико
1
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.50
П2
11.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
2
:
Осер
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
9.00
П2
56.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
16.20
X
1.16
П2
25.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
4
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
3
:
Боруссия Д
3
Все коэффициенты
П1
28.00
X
5.30
П2
12.20
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.30
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.28
П2
3.77
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.75
X
6.86
П2
1.27
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
5
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

Разгромом обернулся матч «Селтика» перед визитом в Алматы на матч ЛЧ

Шотландский «Селтик» обыграл «Ливингстон» в матче третьего тура национального первенства, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча на «Селтик Парк» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Примечательно, что первый тайм оказался безголевым. В дебюте второго тайма «Селтик» открыл счет благодаря голу Беньямина Нюгрена. На 72-й минуте Нюгрен оформил дубль. Джонни Кенни на 77-й минуте установил окончательный результат.

Отметим, что «Селтик» после трех туров набрал максимальное количество очков — девять и возглавляет турнирную таблицу Шотландской Премьер-Лиги.

Напомним, что 26 августа «Селтик» сыграет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Кайрата». Игра пройдет в Алматы. Первый матч в Глазго, сыгранный в ночь с 20 на 21 августа завершился со счетом 0:0.

Отметим, что в матче с «Ливингстоном» в составе «Селтика» было восемь изменений по сравнению с игрой против «Кайрата».

Футбол. Лига чемпионов
26.08
Кайрат
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.36
П2
1.63