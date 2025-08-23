Разгромом обернулся матч «Селтика» перед визитом в Алматы на матч ЛЧ

Встреча на «Селтик Парк» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Примечательно, что первый тайм оказался безголевым. В дебюте второго тайма «Селтик» открыл счет благодаря голу Беньямина Нюгрена. На 72-й минуте Нюгрен оформил дубль. Джонни Кенни на 77-й минуте установил окончательный результат.
Отметим, что «Селтик» после трех туров набрал максимальное количество очков — девять и возглавляет турнирную таблицу Шотландской Премьер-Лиги.
Напомним, что 26 августа «Селтик» сыграет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Кайрата». Игра пройдет в Алматы. Первый матч в Глазго, сыгранный в ночь с 20 на 21 августа завершился со счетом 0:0.
Отметим, что в матче с «Ливингстоном» в составе «Селтика» было восемь изменений по сравнению с игрой против «Кайрата».