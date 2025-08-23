Разгромом обернулся матч «Селтика» перед визитом в Алматы на матч ЛЧ

Напомним, что 26 августа «Селтик» сыграет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Кайрата». Игра пройдет в Алматы. Первый матч в Глазго, сыгранный в ночь с 20 на 21 августа завершился со счетом 0:0.