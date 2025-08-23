Ричмонд
«Комментировать нечего». Бабаян — о фиаско в дерби, ошибке Сейсена и наказании для игроков «Астаны»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян объяснил поражение своей команды в матче 22-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против «Жениса» (2:3). В первую очередь он принёс извинения болельщикам своей команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

— Добрый вечер! Проиграли игру, в первом тайме свои моменты не реализовали. Комментировать нечего. В первую очередь, хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за сегодняшнее поражение в дерби. В первую очередь извинения, больше нечего комментировать…

— На 75-й минуте вы сравниваете счёт. Зачем вы выпускаете вместо Усмана Камара Абзала Бейсебекова? Чтобы удержать ничейный результат против «Жениса»? У вас есть готовый Станислав Басманов на скамейке запасных, чтобы усилить атаку…

— Мы провалились в центре, у нас было только два опорника, поэтому вышел Абзал, ещё один центральный полузащитник, который мог бы что-то сделать. Это не вопрос Камара, Басманова или кого-то ещё. Та команда тоже перестроилась, у них было преимущество при стандартах, нужны были высокорослые футболисты. Сейчас, конечно, можно хоть что сказать, но так получилось. При счёте 2:2 нам забили третий гол. Забей Дритон Цамай — всё было бы по-другому.

— Будут ли применяться какие-либо дисциплинарные меры в отношении Камара или Джеффри Чинеду, которые загубили ряд явных голевых моментов?

— Я согласен с вами. Камара вратаря обыграл, полкоманды обыграл, а в ворота не забил. У нас сейчас нет возможности (наказывать игроков). Раньше были дисциплинарные штрафы из премий, а сейчас мы премии не получаем. Управлять этим сейчас сложно. Мотивируешь, заставляешь, выводишь на дерби: в первом тайме получилось, во втором — нет. Конечно, все должны получить шанс. По работе и самоотдаче вопросов не возникали. Сколько могли — ребята бились. Но вот по реализации есть, к 30-й минуте всё можно было закончить.

— У вашей команды осталось шесть финалов на финише сезона КПЛ. Как коллектив будет оправляться после таких тяжёлых ударов — вылета из еврокубков и поражении в дерби?

— Конечно, впереди важные шесть матчей. С ребятами тоже говорили, что нужно быстро перестраиваться: сегодня проиграли, но уже нужно готовиться к «Кайсару», думать о следующей игре. Дальше будет пауза на матчи сборных, а затем финальный отрезок.

— Игроки «Астаны» перестали играть после 20-й минуты. После этого футболисты «Жениса» бежали быстрее, действовали лучше.

— Мне второй тайм не понравился. В первом тайме всё можно было решить: и к 25-й, и к 35-й минуте было много моментов. Второй тайм — да, а по первому не соглашусь с вами.

Мы играли, создавали моменты. Да, было пару моментов в обороне, когда соперник убегал в контратаку, но «Женис» тоже неплохая команда. Вот второй тайм, действительно, там были у нас проблемы и провалы. Отсутствие тонуса у нескольких футболистов тоже сказалось. Тот же Башич, который присоединился к нам позже, чувствовал себя тяжело, это было видно. Нурали Жаксылык, который давно не играл, а сейчас вторую игру подряд играет. К 60-й минуте было видно, что ему тяжело. Два-три игрока выпадали из игры, мы пытались поменять рисунок игры, но не получилось.

— Ошибка Мухаммеджана Сейсена — это психология?

— Каждый может ошибаться. Я сейчас не хочу обвинять Сейсена. Так получилось. Вроде, казалось бы, простая ситуация. Но было много игр, в которых он нас вытаскивал. Нам нужно сейчас сконцентрироваться. Итак сейчас будет много негатива со всех сторон на своей работе и с честью выйти из этой ситуации. Я это прекрасно понимаю. Самое главное — настроиться на следующие матчи.

— Все три дерби с «Женисом» в этом году получились тяжёлыми для «Астаны». У вас не возникало чувств, что у игроков «Женисов» был огонь в глазах, заряд на дерби, а вот ваши подопечные относились к этим играм как к обычным матчам?

— Вы знаете, я думаю, что на первый тайм мы вышли очень заряженными. Просто повторюсь, что первый тайм мне полностью понравился. Я бы не сказал, что игроки недооценили значение дерби или ещё что-то. Нет, этих проблем не было.

Отметим, что после этого поражения «Астана» лишилась первой строчки в турнирной таблице КПЛ. Команда пропустила вперёд себя «Тобол».

Женис
3:2
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Казахстан, 22-й тур
23.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Григорий Бабаян
