«Комментировать нечего». Бабаян — о фиаско в дерби, ошибке Сейсена и наказании для игроков «Астаны»

Мы играли, создавали моменты. Да, было пару моментов в обороне, когда соперник убегал в контратаку, но «Женис» тоже неплохая команда. Вот второй тайм, действительно, там были у нас проблемы и провалы. Отсутствие тонуса у нескольких футболистов тоже сказалось. Тот же Башич, который присоединился к нам позже, чувствовал себя тяжело, это было видно. Нурали Жаксылык, который давно не играл, а сейчас вторую игру подряд играет. К 60-й минуте было видно, что ему тяжело. Два-три игрока выпадали из игры, мы пытались поменять рисунок игры, но не получилось.