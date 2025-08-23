Ричмонд
«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Санкт-Паули», ведя со счётом 3:1 к 86-й минуте

Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались гамбургский «Санкт-Паули» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Миллернтор» (Гамбург, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

Источник: Getty Images

Итоговый счёт — 3:3.

Гости вышли вперёд на 34-й минуте игры. Отличился нападающий Серу Гирасси. На 50-й минуте нападающий «Санкт-Паули» Андреа Унтонджи сравнял счёт. На 67-й минуте защитник «Боруссии» Вальдемар Антон забил второй мяч своей команды. На 74-й минуте Юлиан Брандт забил третий гол гостей. На 86-й минуте полузащитник хозяев Данел Синани реализовал пенальти. Через три минуты защитник «Санкт-Паули» Эрик Смит сравнял счёт — 3:3.

Санкт-Паули
3:3
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
Футбол, Германия, 1-й тур
23.08.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Millerntor-Stadion
Главные тренеры
Александр Блессин
Нико Ковач
Голы
Санкт-Паули
Андреа Унтонджи
(Данел Синани)
50′
Данел Синани
86′
Эрик Смит
(Манолис Салиакас)
89′
Боруссия Д
Серу Гирасси
(Марсель Забитцер)
34′
Вальдемар Антон
(Феликс Нмеча)
67′
Юлиан Брандт
(Паскаль Грос)
74′
Нереализованные пенальти
Боруссия Д
Серу Гирасси
39′
Составы команд
Санкт-Паули
22
Никола Василь
5
Хауке Валь
8
Эрик Смит
37′
23
Луис Оппи
10
Данел Синани
16
Джоэл Чима Фудзита
28
Матиас Перейра Лаж
25
Адам Джвигала
22′
77′
2
Манолис Салиакас
11
Аркадиуш Пырка
77′
24
Коннор Меткалф
6
Джеймс Сэндс
88′
17
Оладапо Афолаян
27
Андреа Унтонджи
68′
9
Абдули Сисей
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
39
Филиппо Мане
85′
5
Рами Бенсебаини
26′
3
Вальдемар Антон
2
Ян Коуту
65′
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
90′
9
Серу Гирасси
13
Паскаль Грос
87′
6
Салих Озджан
7
Джоб Беллингем
46′
8
Феликс Нмеча
27
Карим Адейеми
46′
10
Юлиан Брандт
Статистика
Санкт-Паули
Боруссия Д
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
7
7
Угловые
5
2
Фолы
13
12
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Маттиас Йелленбек
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти