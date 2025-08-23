Дебютные голы Дьекереша помогли «Арсеналу» разгромить «Лидс»

В составе «Арсенала» в возрасте 15 лет и 235 дней дебютировал полузащитник Макс Доуман. Он стал вторым самым юным игроком в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Рекорд принадлежит его одноклубнику Нванери (15 лет и 181 день).