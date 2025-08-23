Дебютные голы Дьекереша помогли «Арсеналу» разгромить «Лидс»

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Юрриен Тимбер (34-я, 56-я минуты), Букайо Сака (45+1) и Виктор Дьёкереш (48, 90+5 — пенальти), забивший свои первые голы в качестве игрока «Арсенала».
На 27-й минуте капитан «Арсенала» Мартин Эдегор травмировал плечо и на 38-й был заменен на Итана Нванери. На 51-й вингер «канониров» Сака повредил заднюю поверхность бедра, его сменил Леандро Троссард.
В составе «Арсенала» в возрасте 15 лет и 235 дней дебютировал полузащитник Макс Доуман. Он стал вторым самым юным игроком в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Рекорд принадлежит его одноклубнику Нванери (15 лет и 181 день).
В третьем туре «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в гостях. Встреча состоится 31 августа. Днем ранее «Лидс» примет «Ньюкасл».
Микель Артета
Даниэль Фарке
Юррьен Тимбер
(Деклан Райс)
34′
Букайо Сака
(Юррьен Тимбер)
45+1′
Виктор Дьекереш
(Риккардо Калафьори)
48′
Юррьен Тимбер
(Риккардо Калафьори)
56′
Виктор Дьекереш
90+5′
1
Давид Райя
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
64′
3
Кристиан Москера
33
Риккардо Калафьори
64′
49
Майлс Льюис-Скелли
8
Мартин Эдегор
38′
22
Итан Нванери
7
Букайо Сака
53′
19
Леандро Троссар
20
Нони Мадуэке
64′
56
Макс Доуман
1
Лукас Перри
3
Габриэль Гудмундссон
80′
18
Антон Штах
44
Илиа Груев
6
Джо Родон
5
Паскаль Стрейк
2
Джейден Богл
9′
83′
25
Сэм Байрам
22
Ао Танака
58′
8
Шон Лонгстафф
10
Йоэл Пиру
58′
14
Лукас Нмеча
7
Дэниэл Джеймс
66′
11
Брэнден Ааронсон
29
Вильфред Ньонто
66′
19
Ноа Окафор
