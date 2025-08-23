«Счёт мог быть крупнее». В «Женисе» высказались о везении и судействе в дерби с «Астаной»

— Хотел бы поздравить всех болельщиков «Жениса», футболистов и всех, кто входит в структуру нашего клуба! Для нас это большая победа. Хочу поблагодарить соперника, в первом тайме нам было тяжело, они действовали на высоких скоростях. Первый тайм немного не получился у нас, тактически неправильно оборонялись, но во втором мы перестроились. Можно сказать, что это принесло нам плоды, мы забили хорошие голы.
— У вашей команды 11 матчей подряд без поражений — это лучшая серия в КПЛ. Как считаете, если бы «Женис» играл так с начала сезона, то претендовал бы на чемпионство?
— Да, у нас хорошая серия. Надеюсь, что она продолжится. У нас есть задачи, поставленные руководством. Считаю, что в начале сезона мы буксовали, где-то не везло, где-то фарта не было. Фарт приходит кому? Работающей команде, которая верит в себя. Мы не хотим сожалеть о том, что было, хотим смотреть вперёд и решать свои задачи. Сейчас мы переключаемся — у нас теперь игра с «Тоболом» (ответный полуфинал Кубка Казахстана — Прим. автора). Можно сказать, что для нас это игра сезона.
— Вам не кажется, что на все дерби в этом сезоне «Женис» выходил с огнём в глазах, и они своим настроем уже были впереди «Астаны»?
— Да, хотел бы заметить, что в этом сезоне мы провели с «Астаной» три игры: в Кубке Казахстана были такие же эмоции, такой же накал. Во второй игре можно тоже сказать, но где-то нам не повезло, ведь мы вели в счёте, а при равном счёте не забили. Ну и, можно сказать, судьба сегодня нам вернула долг.
Не хочу обманывать, «Астана» — это лидер, флагман, участник еврокубков. Хочешь или не хочешь, это дерби, и любое дерби проходит так. Но я считаю, что и «Астана» в первом тайме прилично смотрелась, хорошие моменты у них были, но они не забили. Хорошо, что в первом тайме счёт был только 1:0. Надо смотреть реальности в глаза, ведь счёт в первом тайме мог быть и крупнее. Нам повезло, что мы пропустили только один гол, а во втором тайме выровняли игру и перехватили инициативу.
— Многие зрители были недовольны действиями главного арбитра, которым казалось, что он помогает вашим соперникам. Что вы скажете об этом, удалении вашего главного тренера Андрея Демченко и назначенном в ваши ворота пенальти?
— Сразу говорю, что судейство я никогда не обсуждаю. Есть компетентные органы, они разберутся. То, что удалили Анатольевича — это эмоции, он тоже эмоциональный, как и любой тренер. Иногда эмоции зашкаливают. Мы сегодня выиграли, и даже если бы проиграли — то об этом бы не говорили. Нам нужно разбирать нашу игру. Судейство — не наша компетенция.
— То есть, повтор с эпизодом в штрафной площади даже не пересматривали?
— Ну эмоции, ребята. Вы видели детишек из нашего футбольного центра? Наших болельщиков? Какие эмоции! Ради этих эмоций нужно играть в футбол и выигрывать. Зашли в раздевалку, главный тренер Андрей Анатольевич сказал слова. Мы отпраздновали. Сейчас отдыхаем, а потом готовимся к «Тоболу».
— Учитывая то, что скоро матчи сборной Казахстана: кого бы посоветовали из игроков своему брату — Али Алиеву?
— … (смеется). У нас уже есть два игрока в расширенном списке — Исламбек Куат и Динмухамед Караман. Если честно, я бы ещё посоветовал, но сейчас не буду произносить фамилии. Достойные ребята есть. Я хочу сказать одно: скорости здесь одни, а там, в сборной, другие. Нашим ребятам нужно прибавлять. Но у нас есть достойные ребята, наши пацаны, казахи, хотя бы чтобы войти в расширенный список. Главному тренеру сборной Казахстана я никогда не могу сказать, чтобы он взял кого-то, могу лишь посоветовать, а выбирает он. У них тоже есть критерии, по которым они отбирают футболистов в сборную.
— Вам не кажется, что Саги Совет на своей позиции сейчас никому не уступает?
— Он хорошо прибавил, по сравнению с прошлым годом. Надеюсь, он будет и дальше прибавлять. Мы постоянно беседуем. Честно скажу, я этим ребятам советую уезжать в другие чемпионаты. Даже пример Галымжана Кенжебека, который уехал в европейский чемпионат, пусть и не в такой сильный — в чемпионат Словакии. Но, вернувшись сюда, вы видите, что он приехал уже другим футболистом. Мне бы хотелось, чтобы наших игроков больше было в Европе, тогда и уровень сборной будет другой. Потому что мы в своём соку варимся, мало футболистов, которые играют в высоком темпе интенсивности.
Отметим, что теперь беспроигрышная серия «Жениса» в премьер-лиге составляет 11 встреч (семь побед и четыре ничьих). Уже в следующую пятницу, 29 августа, команда на своём поле сыграет ответный полуфинал Кубка Казахстана с «Тоболом». Гостевую встречу они проиграли со счётом 1:2.
Григорий Бабаян
