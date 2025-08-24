Дьекереш сделал «Арсенал» лидером АПЛ, фирменный камбэк «Барселоны», Де Брейне уже забивает за «Наполи»

Премьера Джан Пьеро Гасперини в «Роме» изначально получалась особенной. Для 67-летнего специалиста это был 600-й матч в серии А, и теперь он в клубе избранных вместе с Карло Маццоне (792 игры), Нерио Рокко (747), Джованни Трапаттони (689) и Нильсом Линдхольмом (635). Последнего можно обойти уже в концовке нынешнего сезона, но это время еще придет. Пока же желто-красная часть Рима знакомится с новичками. В первом тайме выделялся ирландец Фергюсон, один из ударов которого головой едва не завершился голом. Ближе к успеху был только попавший в перекладину Кристанте. А забил, использовав ошибку Лукуми, катнувший мяч в дальний угол Уэсли. Экс-латераль «Фламенго», которого безуспешно пытался купить «Зенит», обошелся «волкам» в 25 миллионов евро. Ну, а «Болонья» может сетовать на потерю ветерана Иммобиле, который из-за травмы отыграл всего полчаса. И на каркас ворот, не позволивший забить Кастро.