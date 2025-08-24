Дьекереш сделал «Арсенал» лидером АПЛ, фирменный камбэк «Барселоны», Де Брейне уже забивает за «Наполи»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
СКА-Хабаровск
0
:
Спартак Кс
2
Все коэффициенты
П1
36.00
X
11.00
П2
1.09
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.77
П2
1.78
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.26
П2
3.15
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.31
П2
2.43
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.40
П2
2.66
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.99
П2
7.00
Футбол. Испания
18:00
Осасуна
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.22
П2
3.16
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.67
П2
6.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.89
П2
1.81
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.40
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.49
П2
3.30
Футбол. Англия
18:30
Фулхэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.64
П2
2.15
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.12
П2
3.95
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.20
П2
1.96
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.34
П2
2.29
Футбол. Италия
19:30
Комо
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.37
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.35
П2
2.10
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.60
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Вильярреал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.66
П2
6.00
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.93
П2
7.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.75
П2
2.11
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.76
П2
1.33
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2

Дьекереш сделал «Арсенал» лидером АПЛ, фирменный камбэк «Барселоны», Де Брейне уже забивает за «Наполи»

Главные события субботы в европейском футболе.

Источник: Reuters

Англия: «Тоттенхэм» — открытие сезона

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 2, 23.08.2025, 14:30
Манчестер Сити
0
Тоттенхэм Хотспур
2

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в стартовом туре произвели мощное впечатление. Теперь же можно констатировать, что перестройка «горожан» по-прежнему проходит с пробуксовками. Даже с поправкой на то, что еще не готовы играть на полных оборотах только залечившие полученные на КЧМ травмы Фоден и Родри (оба вышли на замену), а в лазарете по-прежнему числятся Гвардиол, Ковачич и Савиньо.

Эффект же Томаса Франка в «Тоттенхэме» впечатляет. За короткое время датчанину удалось изменить все, избавившись от анархии времен Ангелоса Постекоглу. Новый главный тренер «шпор» реанимировал Ришарлисона, идеально вписал в игру новичков Жоау Палинью и Кудуса, а Спенс отлично чувствует себя в роли левого латераля. На «Этихаде» Кудус в быстрой атаке вывел на идеальную позицию отличившегося во втором матче подряд Джонсона. Гол же Палиньи стал следствием грубой ошибки Траффорда.

У «шпор» стопроцентный результат без пропущенных мячей! Но в чем-то лондонцы остались прежними. Во-первых, они открыли счет на «Этихаде» в пятом матче подряд. Во-вторых, победили «Сити» на его поле, как и в прошлом сезоне (прежде такое удавалось только «МЮ»). Ну, а Франк сделал то, что прежде удавалось получалось у Жозе Моуринью и Антонио Конте. А именно — обыграл Хосепа Гвардиолу в национальном чемпионате с двумя разными командами.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 2, 23.08.2025, 19:30
Арсенал
5
Лидс
0

«Тоттенхэм» продержался на первой строчке несколько часов, а вечером туда ворвался «Арсенал». Причем до первого гола оборона «Лидса» держалась достойно. Но разве нужно «канонирам» много моментов, когда есть почти совершенные угловые?! Подача Райса, и оформивший в итоге дубль защитник Тимбер буквально вбил мяч в угол. А гол Сака в добавленное к первому тайму время, кажется, деморализовал гостей.

Во второй половине игры болельщики на «Эмирейтс» праздновали взятия ворот в фирменном стиле Дьекереша. До перерыва некоторые успели над ним посмеяться после невероятного промаха, только об этом все забыли, когда вторым ударом в сезоне швед отправил мяч в сетку. И он же за мгновения до финального свистка обеспечил «Арсеналу» лидерство безупречным по исполнению пенальти.

А заработал его восторженно встреченный трибунами после запоминающейся предсезонки Доуман. Правда, 15-летний дебютант не побил клубный рекорд, так как оказался на 36 дней старше, чем в день премьеры в АПЛ было Нванери. Тому в субботу пришлось экстренно вступать в игру вместо получившего травму Эдегора. И это не единственный повод для расстройства Микеля Артеты, потому что позже — и тоже по медицинским причинам — поле досрочно покинул Сака.

Испания: подвиг по расписанию

Футбол
Испания 2025/2026
2-й тур, 23.08.2025, 22:30
Леванте
2
Барселона
3

Два мяча, пропущенных «Барселоной» к перерыву в гостях у поднявшегося из сегунды «Леванте» — главный шок выходных. Но не приговор. По ходу прошлого сезона сине-гранатовые уже оказывались в таких ситуациях, и три раза подряд не только отыгрывались, но и побеждали. Причем двойного перевеса оказывалось недостаточно не только середняку «Сельте» (4:3), но и самым грозным соперникам — «Атлетико» (4:2) и «Реалу» (4:3). В общем, подвиги по расписанию для команды Ханси Флика — привычное дело.

Если кто-то в этом сомневался, для ликвидации отставания хватило семи минут второго тайма. Его гости начали с Гави и Дани Ольмо, которые сменили Касадо с Рэшфордом. Забивали же те, кто играл с первых минут. Педри шикарным дальним ударом по уходящей траектории поразил «девятку», а Ферран Торрес (у него ранее было попадание в перекладину) сыграл на опережение при подаче углового. Казалось, валенсийцы сломаются, однако они держались. Больше того — один раз Жоану Гарсии пришлось спасать «Барсу». Только ее чемпионская магия никуда не делась, и на первой добавленной минуте подача Ямаля обернулась шокировавшим хозяев автоголом. Шоу должно продолжаться.

Источник: Reuters

Италия: победа Гасперини в 600-м матче и шок для Аллегри

Футбол
Италия 2025/2026
1-й тур, 23.08.2025, 19:30
Сассуоло
0
Наполи
2

Чемпион начал защиту титула в гостях у вернувшегося в серию А «Сассуоло». И путь к победе открыл лучший игрок прошлого сезона Мактоминай, переправивший мяч в сетку головой с подачи Политано. Но, конечно, событие матча — итальянская премьера Де Брейне. Он вошел в историю «Наполи» уже со стартовым свистком, так как в трехочковую эпоху никто не дебютировал в стартовом составе южан в столь зрелом возрасте (34 года и 56 дней). Украшением стал гол Кевина: бельгиец выполнял подачу, и мяч, так никого и не коснувшись, спланировал в ворота.

Источник: Reuters
Футбол
Италия 2025/2026
1-й тур, 23.08.2025, 21:45
Милан
1
Кремонезе
2

Отбыв дисквалификацию за прегрешения времен «Ювентуса», Массимилано Аллегри вернулся на тренерскую скамейку на «Сан-Сиро». В его первых решениях обращало на себя внимание включение в стартовый состав Модрича, которого даже при отрицательном результате на табло при замене наградили аплодисментами. Умные ходы хорвата по-прежнему вызывают восхищение, а при счете 1:1 его выстрел с дальней дистанции из-под перекладины вытащил голкипер.

Источник: Reuters

Только вдохновение в субботу посетило пришедшего из «Лечче» защитника Баскиротто. Это он открыл счет идеальным ударом головой. И он же нашел ответ на гол, который организовали защитники россонери Эступиньян и Павлович. Отбор около угла чужой штрафной, пас пяткой под фланговую подачу, и трибуны шокировал потрясающий удар «боковыми ножницами» в исполнении Бонаццоли. «Милан» же на последней добавленной арбитром минуте куда более очевидный момент при угловом не реализовал. Аллегри будет непросто, а вернувшийся в элиту «Кремонезе» празднует первую с мая 1982 года победу в Милане (тогда был повержен «Интер»).

Футбол
Италия 2025/2026
1-й тур, 23.08.2025, 21:45
Рома
1
Болонья
0

Премьера Джан Пьеро Гасперини в «Роме» изначально получалась особенной. Для 67-летнего специалиста это был 600-й матч в серии А, и теперь он в клубе избранных вместе с Карло Маццоне (792 игры), Нерио Рокко (747), Джованни Трапаттони (689) и Нильсом Линдхольмом (635). Последнего можно обойти уже в концовке нынешнего сезона, но это время еще придет. Пока же желто-красная часть Рима знакомится с новичками. В первом тайме выделялся ирландец Фергюсон, один из ударов которого головой едва не завершился голом. Ближе к успеху был только попавший в перекладину Кристанте. А забил, использовав ошибку Лукуми, катнувший мяч в дальний угол Уэсли. Экс-латераль «Фламенго», которого безуспешно пытался купить «Зенит», обошелся «волкам» в 25 миллионов евро. Ну, а «Болонья» может сетовать на потерю ветерана Иммобиле, который из-за травмы отыграл всего полчаса. И на каркас ворот, не позволивший забить Кастро.

Германия: бледный «Байер» и фиаско Дортмунда

Футбол
Германия 2025/2026
1-й тур, 23.08.2025, 16:30
Байер
1
Хоффенхайм
2

Формально первый официальный матч под руководством Эрика тен Хага «Байер» провел неделю назад. Однако кубковый разгром любителей из четвертого дивизиона — это разминка, а полноценная премьера прошла в субботу. Причем это касается не только голландского тренера, но и всей леверкузенской команды, где больше нет звезд чемпионского состава Храдецки, Вирца, Та, Фримпонга, Адли и Джаки.

Ну, а первым из новичков о себе заявил Куанса. Откликнувшись на фирменную подачу Гримальдо со штрафного, защитник отметил свой гол в стиле погибшего одноклубника по «Ливерпулю» Диогу Жоты. Только до идеала «аспириновым» было далеко. При счете 0:0 их спасла штанга, а «Хоффенхайм» не уступал (и даже превосходил) хозяевам во владении мячом. В итоге небольшой рикошет от ноги Куансы поставил в тупик Флеккена и обернулся ответным голом.

Что получалось у «Байера» действительно круто, так это штрафные. Если бы не феноменальная реакция Бауманна, подача Алейша Гарсии завершилась бы голом Инкапье. Однако этого оказалось мало, тогда как пришедший из второй бундеслиги Лемперле с дальней дистанции попал впритирку со штангой. Крайне бледный матч Леверкузена. Получится ли что-то у тен Хага, который после блестящей работы в «Аяксе» провалился в «МЮ»?

Футбол
Германия 2025/2026
1-й тур, 23.08.2025, 16:30
Айнтрахт Ф
4
Вердер
1

По ходу прошлого сезона «Айнтрахт» потерял своего лучшего снайпера Мармуша. Летом в АПЛ отправился перехвативший у египтянина эстафету Экитике, но попавшие в ЛЧ «орлы» сохраняют эффективную атаку. Полузащитник Джан Узун заявлял о себе еще в предыдущем чемпионате, а сейчас выступил как настоящий лидер. Его гол и ассист за три минуты обеспечили франкфуртцам комфортный перевес в середине первого тайма. Третье взятие ворот оформившего дубль Баойя — тоже плод усилий Узуна. Теперь его имя вписано в историю бундеслиги, так как с момента начала сбора соответствующих данных компанией Opta (2004 год) никто не набирал три результативных балла в столь молодом возрасте (19 лет и 285 дней).

Футбол
Германия 2025/2026
1-й тур, 23.08.2025, 19:30
Санкт-Паули
3
Боруссия Д
3

«Боруссия» не испортила праздник открытия сезона той части Гамбурга, что неистово болеет за «Санкт-Паули». Хотя все было в руках «шмелей», которые оказались слишком расточительны. До перерыва Гирасси ограничился одним голом, так как не реализовал пенальти. Во втором же тайме был упущен перевес в два гола, который добыли уложивший мяч в угол защитник Антон и Брандт, которого к воротам пасом со своей половины поля отправил Гросс. Проблемы же у команды Нико Ковача возникли буквально на ровном месте. 20-летний Мане, дебютировавший в бундеслиге из-за травм ключевых центральных защитников Шлоттербека и Зюле, привез пенальти и получил при этом красную карточку. А на волне успеха спасительным для хозяев оказался дальний удар Смита.

Франция: возвращение Обамеянга

Футбол
Франция 2025/2026
2-й тур, 23.08.2025, 18:00
Марсель
5
Париж
2

Роберто Де Дзерби не включил в стартовый состав «Марселя» ни одного француза. Это всего лишь второй случай в истории провансальцев, начиная с сезона-1946/47. Но какие вопросы могут быть к тренеру, если несомненный игрок основы Рабьо травмирован, и есть результат? Устроив голевое шоу, хозяева довели число забитых мячей на «Велодроме» в 2025 году до 37. В лигах топ-5 это лучший показатель наряду с «Баварией».

Кого стоит отметить персонально, так это Обамеянга. После сезона в Саудовской Аравии габонец вернулся в «Марсель» и отметил игру перед своими болельщиками дублем. Второй гол Обамеянга в ворота выходцев из лиги 2 оказался победным, а в первом случае ему ассистировал Гринвуд. Англичанин в субботу не реализовал один из двух пенальти, но при этом своими передачами организовал два взятия ворот.

Футбол
Франция 2025/2026
2-й тур, 23.08.2025, 22:05
Лион
3
Метц
0

Еще недавно «Лион» рисковал по финансовым причинам опуститься во второй дивизион, однако сейчас «ткачи» среди лидеров со стопроцентным результатом. Новый президент клуба — американка корейского происхождения Мишель Канг — уже принимает поздравления. «Метцу» не оставили ни шанса, а новые герои прибыли из Чехии. Шульц помог Фофана открыть счет. Сменивший его Карабец — поставил в игре точку. Причем для большого таланта это были первые минуты в сезоне, так как до трансфера он не играл за «Спарту» из-за травмы.

Статистика дня

1-й раз в истории «Бенфика» начала сезон с шести матчей без пропущенных мячей.

9 туров Ла Лиги составила голевая серия «Эльче», что стало повторение клубного рекорда 70-х годов прошлого века. Вернувшаяся в высший дивизион команда оставила без домашней победы пока не побеждавший «Атлетико» (1:1).

22 года «Фенербахче» не проигрывает в первом домашнем матче сезона (+17=5).

250 матчей в серии А провел капитан «Лацио» Ди Лоренцо.

850 выездных голов в АПЛ забил «Тоттенхэм». Ранее данную отметку преодолели «МЮ» (1040), «Арсенал» (976), «Ливерпуль» (975) и «Челси» (937).

Автор: Андрей Кузичев