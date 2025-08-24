Дьекереш сделал «Арсенал» лидером АПЛ, фирменный камбэк «Барселоны», Де Брейне уже забивает за «Наполи»

Англия: «Тоттенхэм» — открытие сезона
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в стартовом туре произвели мощное впечатление. Теперь же можно констатировать, что перестройка «горожан» по-прежнему проходит с пробуксовками. Даже с поправкой на то, что еще не готовы играть на полных оборотах только залечившие полученные на КЧМ травмы Фоден и Родри (оба вышли на замену), а в лазарете по-прежнему числятся Гвардиол, Ковачич и Савиньо.
Эффект же Томаса Франка в «Тоттенхэме» впечатляет. За короткое время датчанину удалось изменить все, избавившись от анархии времен Ангелоса Постекоглу. Новый главный тренер «шпор» реанимировал Ришарлисона, идеально вписал в игру новичков Жоау Палинью и Кудуса, а Спенс отлично чувствует себя в роли левого латераля. На «Этихаде» Кудус в быстрой атаке вывел на идеальную позицию отличившегося во втором матче подряд Джонсона. Гол же Палиньи стал следствием грубой ошибки Траффорда.
У «шпор» стопроцентный результат без пропущенных мячей! Но в чем-то лондонцы остались прежними. Во-первых, они открыли счет на «Этихаде» в пятом матче подряд. Во-вторых, победили «Сити» на его поле, как и в прошлом сезоне (прежде такое удавалось только «МЮ»). Ну, а Франк сделал то, что прежде удавалось получалось у Жозе Моуринью и Антонио Конте. А именно — обыграл Хосепа Гвардиолу в национальном чемпионате с двумя разными командами.
«Тоттенхэм» продержался на первой строчке несколько часов, а вечером туда ворвался «Арсенал». Причем до первого гола оборона «Лидса» держалась достойно. Но разве нужно «канонирам» много моментов, когда есть почти совершенные угловые?! Подача Райса, и оформивший в итоге дубль защитник Тимбер буквально вбил мяч в угол. А гол Сака в добавленное к первому тайму время, кажется, деморализовал гостей.
Во второй половине игры болельщики на «Эмирейтс» праздновали взятия ворот в фирменном стиле Дьекереша. До перерыва некоторые успели над ним посмеяться после невероятного промаха, только об этом все забыли, когда вторым ударом в сезоне швед отправил мяч в сетку. И он же за мгновения до финального свистка обеспечил «Арсеналу» лидерство безупречным по исполнению пенальти.
А заработал его восторженно встреченный трибунами после запоминающейся предсезонки Доуман. Правда, 15-летний дебютант не побил клубный рекорд, так как оказался на 36 дней старше, чем в день премьеры в АПЛ было Нванери. Тому в субботу пришлось экстренно вступать в игру вместо получившего травму Эдегора. И это не единственный повод для расстройства Микеля Артеты, потому что позже — и тоже по медицинским причинам — поле досрочно покинул Сака.
Испания: подвиг по расписанию
Два мяча, пропущенных «Барселоной» к перерыву в гостях у поднявшегося из сегунды «Леванте» — главный шок выходных. Но не приговор. По ходу прошлого сезона сине-гранатовые уже оказывались в таких ситуациях, и три раза подряд не только отыгрывались, но и побеждали. Причем двойного перевеса оказывалось недостаточно не только середняку «Сельте» (4:3), но и самым грозным соперникам — «Атлетико» (4:2) и «Реалу» (4:3). В общем, подвиги по расписанию для команды Ханси Флика — привычное дело.
Если кто-то в этом сомневался, для ликвидации отставания хватило семи минут второго тайма. Его гости начали с Гави и Дани Ольмо, которые сменили Касадо с Рэшфордом. Забивали же те, кто играл с первых минут. Педри шикарным дальним ударом по уходящей траектории поразил «девятку», а Ферран Торрес (у него ранее было попадание в перекладину) сыграл на опережение при подаче углового. Казалось, валенсийцы сломаются, однако они держались. Больше того — один раз Жоану Гарсии пришлось спасать «Барсу». Только ее чемпионская магия никуда не делась, и на первой добавленной минуте подача Ямаля обернулась шокировавшим хозяев автоголом. Шоу должно продолжаться.
Италия: победа Гасперини в 600-м матче и шок для Аллегри
Чемпион начал защиту титула в гостях у вернувшегося в серию А «Сассуоло». И путь к победе открыл лучший игрок прошлого сезона Мактоминай, переправивший мяч в сетку головой с подачи Политано. Но, конечно, событие матча — итальянская премьера Де Брейне. Он вошел в историю «Наполи» уже со стартовым свистком, так как в трехочковую эпоху никто не дебютировал в стартовом составе южан в столь зрелом возрасте (34 года и 56 дней). Украшением стал гол Кевина: бельгиец выполнял подачу, и мяч, так никого и не коснувшись, спланировал в ворота.
Отбыв дисквалификацию за прегрешения времен «Ювентуса», Массимилано Аллегри вернулся на тренерскую скамейку на «Сан-Сиро». В его первых решениях обращало на себя внимание включение в стартовый состав Модрича, которого даже при отрицательном результате на табло при замене наградили аплодисментами. Умные ходы хорвата по-прежнему вызывают восхищение, а при счете 1:1 его выстрел с дальней дистанции из-под перекладины вытащил голкипер.
Только вдохновение в субботу посетило пришедшего из «Лечче» защитника Баскиротто. Это он открыл счет идеальным ударом головой. И он же нашел ответ на гол, который организовали защитники россонери Эступиньян и Павлович. Отбор около угла чужой штрафной, пас пяткой под фланговую подачу, и трибуны шокировал потрясающий удар «боковыми ножницами» в исполнении Бонаццоли. «Милан» же на последней добавленной арбитром минуте куда более очевидный момент при угловом не реализовал. Аллегри будет непросто, а вернувшийся в элиту «Кремонезе» празднует первую с мая 1982 года победу в Милане (тогда был повержен «Интер»).
Премьера Джан Пьеро Гасперини в «Роме» изначально получалась особенной. Для 67-летнего специалиста это был 600-й матч в серии А, и теперь он в клубе избранных вместе с Карло Маццоне (792 игры), Нерио Рокко (747), Джованни Трапаттони (689) и Нильсом Линдхольмом (635). Последнего можно обойти уже в концовке нынешнего сезона, но это время еще придет. Пока же желто-красная часть Рима знакомится с новичками. В первом тайме выделялся ирландец Фергюсон, один из ударов которого головой едва не завершился голом. Ближе к успеху был только попавший в перекладину Кристанте. А забил, использовав ошибку Лукуми, катнувший мяч в дальний угол Уэсли. Экс-латераль «Фламенго», которого безуспешно пытался купить «Зенит», обошелся «волкам» в 25 миллионов евро. Ну, а «Болонья» может сетовать на потерю ветерана Иммобиле, который из-за травмы отыграл всего полчаса. И на каркас ворот, не позволивший забить Кастро.
Германия: бледный «Байер» и фиаско Дортмунда
Формально первый официальный матч под руководством Эрика тен Хага «Байер» провел неделю назад. Однако кубковый разгром любителей из четвертого дивизиона — это разминка, а полноценная премьера прошла в субботу. Причем это касается не только голландского тренера, но и всей леверкузенской команды, где больше нет звезд чемпионского состава Храдецки, Вирца, Та, Фримпонга, Адли и Джаки.
Ну, а первым из новичков о себе заявил Куанса. Откликнувшись на фирменную подачу Гримальдо со штрафного, защитник отметил свой гол в стиле погибшего одноклубника по «Ливерпулю» Диогу Жоты. Только до идеала «аспириновым» было далеко. При счете 0:0 их спасла штанга, а «Хоффенхайм» не уступал (и даже превосходил) хозяевам во владении мячом. В итоге небольшой рикошет от ноги Куансы поставил в тупик Флеккена и обернулся ответным голом.
Что получалось у «Байера» действительно круто, так это штрафные. Если бы не феноменальная реакция Бауманна, подача Алейша Гарсии завершилась бы голом Инкапье. Однако этого оказалось мало, тогда как пришедший из второй бундеслиги Лемперле с дальней дистанции попал впритирку со штангой. Крайне бледный матч Леверкузена. Получится ли что-то у тен Хага, который после блестящей работы в «Аяксе» провалился в «МЮ»?
По ходу прошлого сезона «Айнтрахт» потерял своего лучшего снайпера Мармуша. Летом в АПЛ отправился перехвативший у египтянина эстафету Экитике, но попавшие в ЛЧ «орлы» сохраняют эффективную атаку. Полузащитник Джан Узун заявлял о себе еще в предыдущем чемпионате, а сейчас выступил как настоящий лидер. Его гол и ассист за три минуты обеспечили франкфуртцам комфортный перевес в середине первого тайма. Третье взятие ворот оформившего дубль Баойя — тоже плод усилий Узуна. Теперь его имя вписано в историю бундеслиги, так как с момента начала сбора соответствующих данных компанией Opta (2004 год) никто не набирал три результативных балла в столь молодом возрасте (19 лет и 285 дней).
«Боруссия» не испортила праздник открытия сезона той части Гамбурга, что неистово болеет за «Санкт-Паули». Хотя все было в руках «шмелей», которые оказались слишком расточительны. До перерыва Гирасси ограничился одним голом, так как не реализовал пенальти. Во втором же тайме был упущен перевес в два гола, который добыли уложивший мяч в угол защитник Антон и Брандт, которого к воротам пасом со своей половины поля отправил Гросс. Проблемы же у команды Нико Ковача возникли буквально на ровном месте. 20-летний Мане, дебютировавший в бундеслиге из-за травм ключевых центральных защитников Шлоттербека и Зюле, привез пенальти и получил при этом красную карточку. А на волне успеха спасительным для хозяев оказался дальний удар Смита.
Франция: возвращение Обамеянга
Роберто Де Дзерби не включил в стартовый состав «Марселя» ни одного француза. Это всего лишь второй случай в истории провансальцев, начиная с сезона-1946/47. Но какие вопросы могут быть к тренеру, если несомненный игрок основы Рабьо травмирован, и есть результат? Устроив голевое шоу, хозяева довели число забитых мячей на «Велодроме» в 2025 году до 37. В лигах топ-5 это лучший показатель наряду с «Баварией».
Кого стоит отметить персонально, так это Обамеянга. После сезона в Саудовской Аравии габонец вернулся в «Марсель» и отметил игру перед своими болельщиками дублем. Второй гол Обамеянга в ворота выходцев из лиги 2 оказался победным, а в первом случае ему ассистировал Гринвуд. Англичанин в субботу не реализовал один из двух пенальти, но при этом своими передачами организовал два взятия ворот.
Еще недавно «Лион» рисковал по финансовым причинам опуститься во второй дивизион, однако сейчас «ткачи» среди лидеров со стопроцентным результатом. Новый президент клуба — американка корейского происхождения Мишель Канг — уже принимает поздравления. «Метцу» не оставили ни шанса, а новые герои прибыли из Чехии. Шульц помог Фофана открыть счет. Сменивший его Карабец — поставил в игре точку. Причем для большого таланта это были первые минуты в сезоне, так как до трансфера он не играл за «Спарту» из-за травмы.
Статистика дня
1-й раз в истории «Бенфика» начала сезон с шести матчей без пропущенных мячей.
9 туров Ла Лиги составила голевая серия «Эльче», что стало повторение клубного рекорда 70-х годов прошлого века. Вернувшаяся в высший дивизион команда оставила без домашней победы пока не побеждавший «Атлетико» (1:1).
22 года «Фенербахче» не проигрывает в первом домашнем матче сезона (+17=5).
250 матчей в серии А провел капитан «Лацио» Ди Лоренцо.
850 выездных голов в АПЛ забил «Тоттенхэм». Ранее данную отметку преодолели «МЮ» (1040), «Арсенал» (976), «Ливерпуль» (975) и «Челси» (937).
Автор: Андрей Кузичев