39-летний Модрич стал самым возрастным дебютантом в истории серии А

«Россонери» уступили «Кремонезе» со счетом 1:2.
Хорватский хавбек в возрасте 39 лет, 11 месяцев и 14 дней стал самым возрастным дебютантом в истории серии А, сообщает журналист Николо Скира.
Модрич присоединился к итальянской команде в середине июля, подписав контракт до 2026 года.
Футбол, Италия, 1-й тур
23.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Давиде Никола
Голы
Милан
Страхиня Павлович
(Первис Эступиньян)
45+1′
Кремонезе
Федерико Баскиротто
(Алессио Дзербин)
28′
Федерико Бонаццоли
(Джузеппе Пеццелла)
61′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
19
Юссуф Фофана
8
Рубен Лофтус-Чик
11
Кристиан Пулишич
7
Сантьяго Хименес
23
Фикайо Томори
65′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
2
Первис Эступиньян
46′
20
Алекс Хименес
78′
14
Лука Модрич
74′
30
Ардон Яшари
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
24
Филиппо Терраччано
69′
6
Федерико Баскиротто
7
Алессио Дзербин
3
Джузеппе Пеццелла
18
Микеле Коллочоло
15
Маттео Бьянкетти
83′
23
Федерико Чеккерини
33
Альберто Грасси
48′
56′
32
Мартин Пайеро
77′
27
Яри Вандепутте
56′
38
Варрен Бондо
88′
77
Дэвид Окереке
65′
99
Антонио Санабрия
90
Федерико Бонаццоли
84′
9
Мануэль Де Лука
Статистика
Милан
Кремонезе
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
24
4
Удары в створ
6
3
Угловые
9
2
Фолы
10
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Джузеппе Коллу
(Италия)
