39-летний Модрич стал самым возрастным дебютантом в истории серии А

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
СКА-Хабаровск
0
:
Спартак Кс
2
Все коэффициенты
П1
36.00
X
11.00
П2
1.09
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.77
П2
1.78
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.26
П2
3.15
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.31
П2
2.43
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.40
П2
2.66
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.99
П2
7.00
Футбол. Испания
18:00
Осасуна
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.22
П2
3.16
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.67
П2
6.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.89
П2
1.81
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.40
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.49
П2
3.30
Футбол. Англия
18:30
Фулхэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.64
П2
2.15
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.12
П2
3.95
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.20
П2
1.96
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.34
П2
2.29
Футбол. Италия
19:30
Комо
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.37
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.35
П2
2.10
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.60
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Вильярреал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.66
П2
6.00
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.93
П2
7.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.75
П2
2.11
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.76
П2
1.33
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2

39-летний Модрич стал самым возрастным дебютантом в истории серии А

Полузащитник «Милана» Лука Модрич провел первый матч за клуб в чемпионате Италии.

Источник: Reuters

«Россонери» уступили «Кремонезе» со счетом 1:2.

Хорватский хавбек в возрасте 39 лет, 11 месяцев и 14 дней стал самым возрастным дебютантом в истории серии А, сообщает журналист Николо Скира.

Модрич присоединился к итальянской команде в середине июля, подписав контракт до 2026 года.

Милан
1:2
Первый тайм: 1:1
Кремонезе
Футбол, Италия, 1-й тур
23.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Давиде Никола
Голы
Милан
Страхиня Павлович
(Первис Эступиньян)
45+1′
Кремонезе
Федерико Баскиротто
(Алессио Дзербин)
28′
Федерико Бонаццоли
(Джузеппе Пеццелла)
61′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
19
Юссуф Фофана
8
Рубен Лофтус-Чик
11
Кристиан Пулишич
7
Сантьяго Хименес
23
Фикайо Томори
65′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
2
Первис Эступиньян
46′
20
Алекс Хименес
78′
14
Лука Модрич
74′
30
Ардон Яшари
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
24
Филиппо Терраччано
69′
6
Федерико Баскиротто
7
Алессио Дзербин
3
Джузеппе Пеццелла
18
Микеле Коллочоло
15
Маттео Бьянкетти
83′
23
Федерико Чеккерини
33
Альберто Грасси
48′
56′
32
Мартин Пайеро
77′
27
Яри Вандепутте
56′
38
Варрен Бондо
88′
77
Дэвид Окереке
65′
99
Антонио Санабрия
90
Федерико Бонаццоли
84′
9
Мануэль Де Лука
Статистика
Милан
Кремонезе
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
24
4
Удары в створ
6
3
Угловые
9
2
Фолы
10
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Джузеппе Коллу
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти