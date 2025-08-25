Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Краснодар
6
П1
X
П2

Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Овьедо» в матче чемпионата Испании

«Реал» обыграл «Овьедо» в чемпионате Испании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Овьедо» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Овьедо, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Килиан Мбаппе (37-я и 83-я минуты), еще гол забил Винисиус Жуниор (90+3), вышедший на замену во втором тайме. Также бразилец отметился результативной передачей.

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд также начал матч на скамейке запасных, он вышел на поле на 87-й минуте, заменив Дани Карвахаля.

«Реал» одержал две победы в первых двух турах Ла Лиги. «Овьедо» потерпел два поражения.

В следующем матче чемпионата Испании «Реал» 30 августа примет «Мальорку», «Овьедо» в этот же день дома сыграет против «Реал Сосьедад», в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

Овьедо
0:3
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, 2-й тур
24.08.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Nuevo Carlos Tartiere, 29758 зрителей
Главные тренеры
Велько Паунович
Хаби Алонсо
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
37′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
83′
Винисиус Жуниор
(Браим Диас)
90+3′
Составы команд
Овьедо
13
Аарон Эскандель
3
Рахим Альхассейн
22
Начо Видаль
6
Кваси Сибо
4
Давид Костас
12
Дани Кальво
72′
15
Ойер Луэнго
46′
10
Хайссем Хассан
7
Ильяс Шайра
80′
18
Йосип Брекало
23
Хосе Саломон Рондон
72′
14
Овие Эджариа
21
Лука Илич
66′
72′
9
Федерико Виньяс
20
Леандер Дендонкер
90′
8
Санти Касорла
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
2
Даниэль Карвахаль
87′
12
Трент Александр-Арнолд
30
Франко Мастантуоно
63′
21
Браим Диас
11
Родригу
63′
7
Винисиус Жуниор
80′
15
Арда Гюлер
74′
16
Гонсало Гарсия
10
Килиан Мбаппе
87′
19
Дани Себальос
Статистика
Овьедо
Реал
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
6
26
Удары в створ
3
10
Угловые
1
9
Фолы
8
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти