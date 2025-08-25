Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Овьедо» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Овьедо» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Овьедо, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Килиан Мбаппе (37-я и 83-я минуты), еще гол забил Винисиус Жуниор (90+3), вышедший на замену во втором тайме. Также бразилец отметился результативной передачей.
Защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд также начал матч на скамейке запасных, он вышел на поле на 87-й минуте, заменив Дани Карвахаля.
«Реал» одержал две победы в первых двух турах Ла Лиги. «Овьедо» потерпел два поражения.
В следующем матче чемпионата Испании «Реал» 30 августа примет «Мальорку», «Овьедо» в этот же день дома сыграет против «Реал Сосьедад», в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
