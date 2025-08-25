Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Овьедо» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в Овьедо, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Килиан Мбаппе (37-я и 83-я минуты), еще гол забил Винисиус Жуниор (90+3), вышедший на замену во втором тайме. Также бразилец отметился результативной передачей.