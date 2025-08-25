«Вокруг одни клоуны». Бонифейс — о срыве трансфера в «Милан» из-за медосмотра

«Вокруг говорят, что я несерьёзно отношусь к делу. Я выступаю за клуб уровня “Байера”, меня хотел “Милан”, и всё равно утверждают, что я несерьёзный. Получается, если бы я был серьёзным, то играл бы в клубе на Юпитере. Вокруг одни клоуны. Если я несерьёзен и при этом на таком уровне, позвольте мне оставаться самим собой», — написал Бонифейс на своей странице в социальных сетях.