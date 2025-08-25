Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.57
П2
7.42
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.43
П2
4.90
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.83
П2
2.91
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.85
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
8.50
Футбол. Англия
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.97
П2
2.06
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2

«Вокруг одни клоуны». Бонифейс — о срыве трансфера в «Милан» из-за медосмотра

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифейс прокомментировал неудачу с медицинским осмотром перед завершением трансфера в «Милан».

Источник: Чемпионат.com

«Вокруг говорят, что я несерьёзно отношусь к делу. Я выступаю за клуб уровня “Байера”, меня хотел “Милан”, и всё равно утверждают, что я несерьёзный. Получается, если бы я был серьёзным, то играл бы в клубе на Юпитере. Вокруг одни клоуны. Если я несерьёзен и при этом на таком уровне, позвольте мне оставаться самим собой», — написал Бонифейс на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 24‑летний нигериец не прошёл медосмотр, после чего итальянский клуб отменил переход. По первоначальной договорённости «Милан» должен был арендовать игрока до конца сезона‑2025/2026 за € 5 млн с опцией выкупа за € 24 млн.

Бонифейс играет за «Байер» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Бонифейс провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная трансферная стоимость нигерийца, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.