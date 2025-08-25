Самая скандальная трансферная сага лета. Так ли нужен «Ливерпулю» бойкотирующий тренировки Исак?

Самая громкая трансферная сага этого лета близится к своему завершению: в течение ближайшей недели станет известно, удалось ли Александру Исаку форсировать свой переход из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» или нет.
«Ливерпуль» проводит яркое трансферное окно, уже побил британский рекорд подписанием Флориана Вирца, потратил почти 100 миллионов евро с учетом бонусов на Юго Экитике, а теперь хочет завершить кампанию самым громким и дорогим подписанием в истории клуба: шведский форвард Александр Исак — «цель мечты» для «Ливерпуля». По крайней мере, так сообщают клубные инсайдеры.
«Ливерпуль» около месяца назад устно выразил готовность заплатить более 120 миллионов фунтов за Исака и примерно тогда же сделал официальное предложение в размере 110 миллионов, которое было мгновенно отклонено «сороками». С тех пор никаких формальных контактов между клубами не было, зато сам Исак успел отказаться от тренировок с командой, пропустить предсезонный тур, открыто заявить о том, что не собирается больше играть за «Ньюкасл» и настроить против себя подавляющее большинство фанатов, которые еще несколько месяцев назад готовы были заносить его имя в список легенд клуба.
В преддверии матча между командами разберем хронологию событий, рассмотрим позицию каждого из клубов и попробуем разобраться, а точно ли «Ливерпулю» нужен Исак.
«Ливерпуль» хотел Исака, но купил Экитике. А теперь снова хочет Исака
15 июля «Ливерпуль» сделал официальный запрос в «Ньюкасл» по поводу доступности Александра Исака, сообщив о готовности заплатить за него более 120 миллионов фунтов. Он был отклонен, а «Ньюкасл» в ответ предпринял амбициозную попытку не только сохранить Исака, но и увести у «Ливерпуля» их «план Б» (как казалось на тот момент), который чемпионы Англии вели еще с зимы, — Юго Экитике.
Не получилось: официальное предложение «Ньюкасла» было отклонено, «Ливерпуль» вступил в борьбу, и на этом этапе она и закончилась — игрок отказался рассматривать предложения «сорок», поэтому даже аукциона не случилось. В итоге «Ливерпуль» подписал Экитике, 23 июля о трансфере было объявлено официально, и казалось, что на этом сага вокруг Исака завершена.
Но нет: уже на следующий день, 24 июля, швед отклонил предложение «Ньюкасла» о продлении контракта и не поехал с командой в предсезонный тур в Сингапур. Официально клуб говорил, что швед пропускает поездку из-за травмы, но теперь уже очевидно — это было начало забастовки, которая продолжается по сей день.
В чем причина? По словам Исака, в нарушенных обещаниях. «Реальность такова, что были сделаны обещания, и клуб знал мою позицию очень давно. Действовать так, будто это свежие проблемы, — вводить людей в заблуждение. Когда обещания нарушаются, а доверие потеряно, отношения не могут продолжаться», — написал футболист в своем единственном публичном заявлении на эту тему.
Согласно инсайдерам из стана «Ньюкасла», речь идет об обещании улучшенного контракта, которое Исаку дала бывшая совладелица клуба Аманда Стейвли до того, как покинуть клуб. Пришедший спортивный директор Пол Митчелл же решил, что с четырьмя годами по контракту Исак на новый контракт претендовать не может, что привело к большому недовольству форварда и его окружения. По информации Дэвида Орнштейна из The Athletic, Исак сообщил «Ньюкаслу» о желании покинуть клуб в это трансферное окно еще летом 2024 года, а затем повторил его перед окончанием прошлого сезона.
Но публичным это желание не становилось до 24 июля, когда Исак начал бастовать ради перехода в «Ливерпуль». Важно: он хочет только в Мерсисайд, отвергая любые другие возможные варианты. 1 августа красные сделали первое и единственное на данный момент официальное предложение по Исаку: 110 миллионов фунтов и бонусы. После того как его отклонили без обсуждений и контрпредложений, «Ливерпуль» занял выжидательную позицию — как сообщается, он вернется с новым, улучшенным предложением только в том случае, если «Ньюкасл» проявит готовность расстаться с игроком.
До сих пор этого не произошло, официальная позиция «сорок» — Исак не продается. По крайней мере до тех пор, пока ему не будет найдена замена. Попытки найти эту замену продолжаются все лето: «Ньюкаслу» отказали ради разных клубов Брайан Мбемо, Жоао Педро, Юго Экитике и Беньямин Шешко. Переговоры по Йоанну Висса с «Брентфордом» идут уже пару месяцев — конголезец даже устраивает ради сделки забастовку, похожую на бунт Исака, но пока безуспешно.
В итоге получаем: Исака, который очень хочет в «Ливерпуль» и ради этого сжигает все мосты с «Ньюкаслом»; «Ливерпуль», который очень хочет Исака и ради этого не смотрит в сторону альтернативных вариантов, рискуя войти в сезон со скромным набором исполнителей в атаке; «Ньюкасл», который совсем не желает продавать Исака, но при этом получает от шведа сигналы о том, что он больше не планирует играть за клуб. Ситуация — хаос высочайшей пробы.
А нужен ли «Ливерпулю» Исак?
Мощный старт Юго Экитике с двумя голами в двух первых официальных матчах за клуб заставил некоторых болельщиков усомниться: а точно ли вообще нужен Исак? Может, логичнее сосредоточиться на целях на левый фланг атаки, например, где помимо Гакпо есть только нестабильный Кьеза и 16-летний Нгумоа?
Вопросы логичные, но любой сторонник трансфера Исака (руководство «Ливерпуля» в полном составе) обратит в ответ ваше внимание на то, что вместо Экитике в этих матчах было буквально некому выйти на замену. В матче с «Кристал Пэлас» на позиции форварда доигрывал Собослаи, с «Борнмутом» — Кьеза. «Ливерпуль» явно хочет подписать именно центрального нападающего и, вполне в духе нынешнего лета, выбрал для этого самую люксовую из «доступных» целей.
Вопрос, правильно ли упираться именно в Исака, а не идти за кем-то попроще, учитывая наличие в клубе нападающего за 95 миллионов евро в лице Экитике, уже точнее описывает суть дилеммы. Многих откровенно поражает, что «Ливерпуль» собирается отправить на скамейку только что подписанного за такие деньги молодого форварда.
Но дело в том, что «Ливерпуль» не собирается задвигать Экитике, и это очевидно по публичной коммуникации клуба через журналистов-инсайдеров. Сразу после трансфера Экитике близкие к клубу журналисты описывали француза как универсального форварда, который «может сыграть на всех позициях в атаке». Сам Юго в первом же интервью сказал, что может сыграть центрфорварда в одиночку или в паре, а также на левом фланге атаки. Все указывает на то, что уже тогда «Ливерпуль» понимал: на Экитике все не закончится.
Уже в первых матчах сезона стало понятно, что Юго спокойно может обитать в зоне, которую у «Ливерпуля» обычно занимает левый вингер, — на левом полуфланге со смещением в центр. Именно так пришел его гол против «Кристал Пэлас», например, и в матче с «Борнмутом» он тоже регулярно менялся местами с номинальным вингером Коди Гакпо. Легко можно представить похожее, хоть и не идентичное взаимодействие с Исаком, если швед будет играть номинального форварда, а француз — вингера.
«Ливерпуль» уже давно публично декларирует политику в духе «основная цель или никто», и ситуация с Исаком кажется достаточно оправданным случаем ее применения. Александр — лучший форвард на рынке, который делает все, чтобы перейти в клуб. Деньги на трансфер у красных при этом есть. Отказываться от такого «подарка судьбы» было бы глупо.
Возможно, глупо будет пойти в сезон с глубиной в виде Экитике — Гакпо — Салах — Кьеза на три позиции (да, есть еще Вирц и Фримпонг, но это не профильные игроки), но это риск, который клуб взял на себя, попытавшись провернуть настолько амбициозный трансфер. Если получится, спортивный директор Ричард Хьюз может примерять корону. Если нет — Арне Слота ждет непростой сезон. Хотя, возможно, за Исаком вернутся зимой, как это было в случае с Коутиньо и «Барселоной» в сезоне-2017/18, например.
Факт в том, что «Ливерпуль» с Исаком мгновенно станет главным фаворитом на победу в АПЛ — именно ради этого и ведутся такие тяжелые переговоры и готовятся предложения на столь огромные суммы. Ни одна альтернатива такого усиления не даст.
Антон Чистяков