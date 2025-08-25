Самая скандальная трансферная сага лета. Так ли нужен «Ливерпулю» бойкотирующий тренировки Исак?

«Ливерпуль» около месяца назад устно выразил готовность заплатить более 120 миллионов фунтов за Исака и примерно тогда же сделал официальное предложение в размере 110 миллионов, которое было мгновенно отклонено «сороками». С тех пор никаких формальных контактов между клубами не было, зато сам Исак успел отказаться от тренировок с командой, пропустить предсезонный тур, открыто заявить о том, что не собирается больше играть за «Ньюкасл» и настроить против себя подавляющее большинство фанатов, которые еще несколько месяцев назад готовы были заносить его имя в список легенд клуба.