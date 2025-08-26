«Интер» разгромил «Торино» в матче Серии A

Встреча проходила в Милане и завершилась со счетом 5:0 в пользу «Интера». Мячи забили Алессандро Бастони (18-я минута), оформивший дубль Маркус Тюрам (36, 62), Лаутаро Мартинес (52) и Анж-Йоан Бонни (72).
Во втором туре Серии А «Интер» примет «Удинезе» 31 августа, в этот же день «Торино» сыграет против «Фиорентины» на своем поле.
В другом матче «Удинезе» сыграл вничью с «Вероной» со счетом 1:1. У команды из Удине отличился защитник Томас Кристенсен (53), за «Верону» голом отметился полузащитник Суат Сердар (73).
Футбол, Италия, 1-й тур
25.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza, 72332 зрителя
Главные тренеры
Кристиан Киву
Марко Барони
Голы
Интер
52407
(Николо Барелла)
18′
Маркус Тюрам
(Петар Сучич)
36′
Лаутаро Мартинес
52′
Маркус Тюрам
62′
Анж-Йоан Бонни
(Лаутаро Мартинес)
72′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
5
Бенжамен Павар
15
Франческо Ачерби
2
Дензел Дюмфрис
8
Петар Сучич
23
Николо Барелла
95
Алессандро Бастони
86′
11
Луис Энрике
32
Федерико Димарко
66′
30
Карлос Аугусту
22
Генрих Мхитарян
79′
7
Петр Зелиньски
10
Лаутаро Мартинес
79′
17
Анди Диуф
9
Маркус Тюрам
67′
14
Анж-Йоан Бонни
Торино
81
Франко Исраэль
34
Кристиано Бираги
22
Чезаре Казадеи
66
Гвидас Гинейтис
23
Сауль Коко
5
Адам Масина
20
Валентино Лазаро
79′
14
Тино Анджорин
6
Эмирхан Ильхан
58′
61
Адриен Тамез
18
Джованни Симеоне
64′
19
Че Адамс
26
Сириль Нгонге
80′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
10
Никола Влашич
58′
7
Закария Абухляль
Статистика
Интер
Торино
Удары (всего)
20
12
Удары в створ
9
4
Угловые
6
5
Фолы
14
6
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти