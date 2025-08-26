Это чума! «Ливерпуль» упустил 2:0 в большинстве, но на 90+10-й зарешал 16-летний талант!

За стартовые 10 минут «Ньюкасл» и «Ливерпуль» не нанесли ни одного удара, а единственное касание в чужой штрафной совершили хозяева. Потом «красные» выдали редкий эпизод с высоким прессингом, и Шер едва не привёз гол. Защитник «сорок» просто подарил мяч мерсисайдцам у своих ворот. Вирц пробил первым — голкипер Поуп потащил. После этого мощный отрезок выдала уже команда Хау. «Ньюкасл» был инициативнее, владел территориальным преимуществом и провёл несколько атак с ходу. В завершающей стадии не хватало такого нападающего, как Исак, да и вратарь «Ливерпуля» Алисон здорово подстраховывал партнёров. На исходе получаса хозяева создали голевой момент, когда Собослаи не заблокировал кросс слева, а Керкез не помешал Гордону атаковать с воздуха. Чемпиону повезло, что форвард не попал в створ.