Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Пафос
0
:
Црвена Звезда
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.65
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Штурм
0
:
Буде-Глимт
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.80
П2
1.50
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ахмат
2
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
пенальти
Кайрат
0
:
Селтик
0
Все коэффициенты
П1
21.00
X
1.07
П2
15.00
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Украинского фаната «ПСЖ» выгнали со стадиона во время матча

Украинского футбольного фаната выгнали со стадиона «ПСЖ» во время матча второго тура чемпионата Франции с «Анже». Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Источник: Соцсети

Болельщик на трибуне развернул флаг в цветах национального флага Украины, сфотографировался и получил замечание от стюардов. Те сказали, что в правилах прописан пункт о том, что на арене запрещено разворачивать баннеры/флаги для «демонстрации политического послания». Фанат начал спорить, устроил конфликт, после чего его вывели с трибуны.

Во французском клубе играют и российский вратарь Матвей Сафонов, и украинский защитник Илья Забарный.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 0:0
Анже
Футбол, Франция, 2-й тур
22.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Александр Дюжо
Голы
ПСЖ
Фабиан Руис
50′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Усман Дембеле
27′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
87
Жоау Невеш
66′
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
81′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
77′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
67′
9
Гонсалу Рамуш
Анже
12
Эрве Коффи
2
Карлан Аркус
21
Жордан Лефор
4
Усман Камара
93
Харис Белькебла
19
Эстебан Леполь
27
Лилиан Рао-Лисоа
77′
24
Эммануэль Биумла
3
Жак Экоми
76′
26
Флоран Анин
5
Мариус Куркуль
46′
15
Пьеррик Капель
14
Яссин Бельхдим
87′
36
Ланруа Мачин
11
Сидики Шериф
62′
18
Джим Аллевина
Статистика
ПСЖ
Анже
Удары (всего)
21
3
Удары в створ
4
0
Угловые
12
0
Фолы
3
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Хаким Бен Эль-Хадж
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти