Доннарумма в «Манчестер Сити» — это будет слом всех стереотипов. Зачем этот трансфер нужен Гвардиоле?

Какие из всех этиц цифр можно сделать выводы? Ну, понятно, что Эдерсон играет ногами лучше Доннаруммы, но это мы и так знали. Итальянец не сильнейший по этому показателю даже внутри чемпионата Франции, но далеко и не худший — то есть он не так плох, как можно подумать, и явно прибавил в этом компоненте по сравнению со своими временами в «Милане». Да, он не будет отдавать по одной, а то и по две голевых передачи за сезон, как это делал Эдерсон, и непонятно, сможет ли новичок так же здорово подчищать за полевыми игроками, как это делал бразилец.