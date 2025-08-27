Доннарумма в «Манчестер Сити» — это будет слом всех стереотипов. Зачем этот трансфер нужен Гвардиоле?

В ожидании трансфера Эдерсона
Джанлуиджи Доннарумма все ближе к «Манчестер Сити». По информации одного из самых авторитетных европейских инсайдеров Фабрицио Романо, 26-летний вратарь и английский клуб договорились об условиях личного контракта. Теперь «Сити» нужно прийти к соглашению с «ПСЖ» о сумме трансфера.
Кроме того, в этом пазле есть еще один необходимый кусочек — нынешний голкипер «МС» Эдерсон должен покинуть команду и отправиться в турецкий «Галатасарай», который заинтересован в услугах бразильца. Стамбульский клуб и «Сити» ведут переговоры, которые пока не увенчались успехом. «Сити» не намерен держать в команде сразу четырех вратарей — Доннарумму, Эдерсона, а также Джеймса Траффорда и Штефана Ортегу, это очевидный перебор. Время до конца трансферного окна, чтобы разрулить эту ситуацию, еще есть.
Чем бы ни завершилась эта история, в любом случае возникает вопрос: а зачем «Сити» и его главному тренеру Пепу Гвардиоле вообще понадобился Доннарумма? Понятно, что когда на рынке появляется топ-вратарь и есть возможность его заполучить, то почему бы это не сделать (а как только случился разрыв итальянца с «ПСЖ», его агенты сразу дали понять, что следующий шаг — это АПЛ).
Даже с учетом того, что летом «МС» уже приобрел нового голкипера, выкупив у «Бернли» за 27 миллионов фунтов своего же воспитанника Траффорда. 22-летний вратарь выиграл два года назад молодежный чемпионат Европы, не пропустив в шести матчах ни одного гола, прошлым летом перед ЧЕ-2024 был в расширенном списке взрослой сборной Англии — в общем, он очевидно талантлив, перспективен, в минувшем сезоне прошел суровую школу чемпионшипа и, что немаловажно, отлично играет ногами (давайте опустим субботний матч с «Тоттенхэмом», где случился обрез — такие эпизоды более или менее регулярно случаются со всеми командами, которые делают ставку на короткий розыгрыш мяча, и не раз случались с тем же Эдерсоном или, например, Алиссоном).
Шотстоппер
Собственно, игра ногами Доннаруммы — это, наверное, едва ли не главный вопрос относительно его возможного перехода в «Сити». Потому что у итальянца репутация вратаря, который не очень силен именно в этом компоненте — он считается классическим шотстоппером (отражателем ударов), а не вратарем новой формации. В таком случае зачем он Гвардиоле, который в свое время, например, во многом по этой причине зачехлил Джо Харта, пригласив на его место как раз Эдерсона?
Последние несколько лет сложилась очевидная тенденция: тренеры, делающие ставку даже не на контроль мяча и долгие розыгрыши, а в принципе на тотальный контроль и доминирование, где владение всего лишь один из инструментов, предпочитают иметь в команде вратарей, возможно, чуть выше среднего уровня, но зато с хорошей игрой ногами. Такие голкиперы по идее должны ловить свое и иногда выручать. Да, в плохой для команды день они не вытащат матч в одиночку, но зато дадут ей другие преимущества. Иногда такие размены работают, например Давид Райя вместо Аарона Рэмсдейла в «Арсенале», иногда — нет, как в случае с Давидом Де Хеа и Андре Онаной в «МЮ».
Возможное появление Доннаруммы в «ПСЖ» если не ломает этот тренд, то, во всяком случае, наносит по нему очевидный удар.
Но одно дело — репутация, которая часто как ярлык — однажды прилип и потом не отдерешь, а другое — вполне конкретная статистика, которая часто ломает стереотипы. Плюс не будем забывать простой факт — любой игрок, будь то полевой или вратарь, может в течение карьеры прокачивать те или иные элементы.
Последствия не только для «Сити»
Так вот, если взять данные за прошлый сезон, то Доннарумма имеет далеко не самую выдающуюся статистику по меркам лиги 1. Например, по длинным передачам (то есть больше чем на 40 метров) у него 35 успешных попыток из 101, или 34,7% (9-е место в общем списке, здесь и далее данные сайта fbref.com). Другое дело, что 101 длинная передача — это крайне мало, «ПСЖ» в принципе довольно редко прибегал к этому элементу — всего 188 таких пасов, меньше всех в лиге.
По средней длине совершенных пасов Доннарумма — на втором с конца месте (25,1 метра). Меньше только у Херонимо Рулли из «Марселя» — 24,4 метра. А «Марсель» возглавляет Роберто Де Дзерби — еще один адепт коротких розыгрышей с активным участием вратарей.
Другое дело, что Доннарумма был не особо вовлечен в эти розыгрыши — у него всего лишь 543 паса за весь чемпионат, тогда как у того же Рулли — 1097. Это больше, чем у всех вратарей «ПСЖ» в принципе — 818 передач (12-е место в лиге). То есть получается довольно удивительный факт — в прошлом сезоне парижане при Луисе Энрике довольно мало задействовали голкиперов в розыгрыше мяча.
Если посмотреть аналогичные показатели того же Эдерсона, то у бразильца они очевидно выше. Например, точность длинных передач (больше 40 метров) — 43,6% (72 из 165), и это первое место в АПЛ в прошлом сезоне. Он больше вовлечен в розыгрыши — 848 передач. Другой любопытный показатель, на который стоит обратить внимание, — это моменты, когда голкипер выходит из ворот, страхуя защитников. Так вот, Эдерсон в прошлом сезоне был вторым по этому показателю — в среднем 1,9 такого эпизода за матч. И он лидер по среднему расстоянию от линии ворот, где эти действия происходят — 17,1 метра. У Доннаруммы эти цифры по прошлому сезону лиги 1 — 0,88 и 14,4 соответственно.
Какие из всех этиц цифр можно сделать выводы? Ну, понятно, что Эдерсон играет ногами лучше Доннаруммы, но это мы и так знали. Итальянец не сильнейший по этому показателю даже внутри чемпионата Франции, но далеко и не худший — то есть он не так плох, как можно подумать, и явно прибавил в этом компоненте по сравнению со своими временами в «Милане». Да, он не будет отдавать по одной, а то и по две голевых передачи за сезон, как это делал Эдерсон, и непонятно, сможет ли новичок так же здорово подчищать за полевыми игроками, как это делал бразилец.
Но у Доннаруммы за плечами два фантастических плей-офф — на ЧЕ-2020 и в прошлой Лиге чемпионов. Для команды в стадии перестройки, коей все еще является «Сити», это может оказаться чрезвычайно важным — два-три выигранных вратарем матча способны оказать серьезное влияние на ход всего сезона как в АПЛ, так и в Европе.
И в любом случае, если трансфер все же состоится, это будет чрезвычайно любопытная история с, возможно, далекоидущими последствиями не только для «Сити».
Дмитрий Гирин