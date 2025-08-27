«Спартак» отказался от готовой сделки, легенда «Реала» — в Германии. Трансферы и слухи дня

Дортмундская «Боруссия» забрала из «Челси» полузащитника Карни Чуквуэмеку. 21-летний игрок подписал с немецким клубом контракт до 30 июня 2030 года. Сумма трансфера составила £ 24 млн. «Очень приятно теперь стать неотъемлемой частью “Боруссии”. За последние несколько месяцев я узнал этот клуб, тренера, товарищей по команде и болельщиков, и я просто счастлив, что “Боруссия” теперь стала моим новым футбольным домом. Я сделаю всё возможное, чтобы мы как команда достигли своих целей», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.