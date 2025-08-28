Европейские топ-клубы везут сырые таланты из Южной Америки. Это очень выгодный бизнес

Вот две истории. Примерно одна и та же группа скаутов углядела в аргентинском «Росарио Сентраль» двух молодых дарований: полузащитника Факундо Буонанотте и нападающего Алехо Велиса. Первого покупали быстро и без резонанса, получилось точечное усиление для «Брайтона», а затем и «Лестера». Со вторым вышло хуже. Велис слишком ярко ворвался в аргентинский футбол, сразу забив в местном класико, а потом добавив еще несколько голов. Ему стали делать рекламу: мол, 17-летний паренек решает в чемпионате Аргентины. Быстро набирать просмотры стала нарезка голов, пошел пиар в соцсетях, классическая история. В итоге парня купил «Тоттенхэм», заплатив 15 миллионов евро. Следующие два года «шпоры» пытались придумать, куда девать талантливого, но щуплого паренька, который, безусловно, умеет играть в футбол, но едва ли выдержит темп АПЛ. За «Тоттенхэм» Велис сыграл восемь матчей, сейчас он вернулся в Росарио.