Европейские топ-клубы везут сырые таланты из Южной Америки. Это очень выгодный бизнес

С каждым годом мы видим все больше покупок европейскими топ-клубами юных южноамериканских звездочек, которые подают очень большие надежды, но находятся в нежном возрасте. Другими словами — ценный и вместе с тем сырой продукт. Тренд набирает обороты: Савиньо и Клаудио Эчеверри в «Манчестер Сити», Эстевао Виллиан и Кендри Паэс в «Челси», Эндрик и Мастантуоно в «Реале».
Это те случаи, когда все участники сделки остались в плюсе: клуб-продавец, клуб-покупатель и сам игрок. Неважно, насколько успешно купленный футболист вольется в новую команду, разрывать Европу не обязательно — достаточно просто приехать. Чаще и чаще толстосумы из Старого Света залезают в кошельки, чтобы вложиться в тинейджера, которого точно пока не видят в стартовом составе. И у этого хода есть логичные обоснования.
Оценка рисков
Обратите внимание, в начале статьи перечислены только самые громкие трансферы за последнее время. А ведь подобных сделок очень и очень много. Дважды в год, зимой и летом, десятки молодых талантов покидают Южную Америку, пересекая Атлантику в поисках приключений, славы и денег.
В большинстве случаев их переезд — тонкая работа. Европейских скаутов в Южной Америке великая тьма, хотя далеко не всегда они доезжают в удаленные места даже в Бразилии и Аргентине. Тем не менее потенциальных звезд они выискивают умело.
Вот две истории. Примерно одна и та же группа скаутов углядела в аргентинском «Росарио Сентраль» двух молодых дарований: полузащитника Факундо Буонанотте и нападающего Алехо Велиса. Первого покупали быстро и без резонанса, получилось точечное усиление для «Брайтона», а затем и «Лестера». Со вторым вышло хуже. Велис слишком ярко ворвался в аргентинский футбол, сразу забив в местном класико, а потом добавив еще несколько голов. Ему стали делать рекламу: мол, 17-летний паренек решает в чемпионате Аргентины. Быстро набирать просмотры стала нарезка голов, пошел пиар в соцсетях, классическая история. В итоге парня купил «Тоттенхэм», заплатив 15 миллионов евро. Следующие два года «шпоры» пытались придумать, куда девать талантливого, но щуплого паренька, который, безусловно, умеет играть в футбол, но едва ли выдержит темп АПЛ. За «Тоттенхэм» Велис сыграл восемь матчей, сейчас он вернулся в Росарио.
Тут впору написать что-то в духе: «Тише едешь — дальше будешь», чем незаметнее сделка, тем больше шансов, что покупаемый игрок заиграет. Но нет! Трансферы Хулиана Альвареса и Энцо Фернандеса из «Ривер Плейт» в «Сити» и «Бенфику» были очень громкими. Оба проявили себя отлично, параллельно успев и чемпионат мира выиграть. В итоге Энцо уже через полгода ушел в «Челси» за космическую сумму в 121 миллион евро, а Альварес помог «Сити» сделать требл, сыграв в этом деле не последнюю роль.
К тому моменту у ведущих клубов Южной Америки уже сложилось понимание того, как работать с молодыми талантами так, чтобы быстрее и дороже продавать их в Европу. Из очень сильных академий того же «Ривера», а также «Бока Хуниорс», «Фламенго», «Палмейраса», «Пеньяроля» и «Насьоналя» выходят хорошо подготовленные игроки с оточенной техникой и правильным настроем. Те, кто готов сразу себя показать на высоком уровне. Дальше дело за малым: как только парень начинает забивать, получает вызов в молодежную сборную, клуб сразу включает мощности, чтобы распалить интерес к нему со стороны потенциальных покупателей из-за океана.
Как работает пиар-машина
Подогревать интерес можно по-разному. Базовый капитал — благоволение своих болельщиков. Оно создается очень просто. Фанаты в принципе расположены к своим воспитанниками, пары голов достаточно, чтобы они полюбили молодого перспективного паренька. Дальше клуб потихоньку начинает продавать футболки, а социальные сети — заполнять нарезками самых ярких моментов с участием проспекта. Затем — парочка автограф-сессий. Весьма удачно, если подвернется какой-нибудь молодежный или юношеский турнир сборных, хотя можно обойтись и без него. В общем, нужно создать определенную магическую формулу. Очень простую, но рабочую, способную привлечь интерес солидного клуба из Европы.
В случае с Эчеверри помогли два турнира: Кубок Америки U-17 и чемпионат мира U-17. Статистика Клаудио: 10+4 в 15 матчах. Эти цифры прямым образом повлияли на ценник. И неважно, что в следующих возрастных категориях футболист был менее успешен, неважно, что в состав «Ривера» пробирался со скрипом, да и там был нестабилен. Хет-трика в ворота Бразилии на юношеском чемпионате мира хватило, чтобы заарканить «Сити» и выудить из него 18,5 миллиона евро.
Еще круче вышло с эквадорцем Кендри Паэсом. «Индепендьенте дель Валье» исхитрился подсветить парня еще в академии, заполнив интернет нарезками его игры. В дебютном матче 15-летний парень вышел в старте и забил, через полгода дебютировал за сборную голевым пасом в матче с Уругваем. Тут же с деньгами пришел «Челси». Паэса купили сразу и без разговоров, но на вырост, отправив в аренду в свой французский филиал «Страсбур».
Продаже Эндрика в «Реал» помог вызов во взрослую сборную. Он и так был на слуху, ведь играл за крепкий, выстроенный «Палмейрас» — самый стабильный клуб Южной Америки последних лет. Выступал уверенно, забивал, но весной 2024-го его позвали во взрослую сборную, где он отличился в трех матчах подряд. И тут же на страницах местной прессы сложилась магическая формула: «Эндрик повторил рекорд Пеле». То есть стал вторым в истории бразильским футболистом, забившим в трех подряд матчах за сборную в 17 лет. И никого уже не интересовало, что Эндрик забил три в трех товарищеских матчах, а Пеле — шесть, причем в четвертьфинале, полуфинале и финале чемпионата мира.
Немножко дольше тот же «Палмейрас» раскручивал Эстевао. Продавали крутые финты и пусть и не рекордный, но ранний вызов во взрослую сборную. А вот Мастантуоно с ходу подарил «Риверу» настоящий пиар-бриллиант. Свой первый гол Франко забил в 16 лет 5 месяцев 25 дней, обновив клубный рекорд, который до этого принадлежал Хавьеру Савиоле. Само собой, кампания по продаже Мастантуоно в «Реал» началась именно с этой истории.
Выгода для европейцев
На самом деле, не очень важно, будет ли играть купленное молодое дарование вроде Эчеверри, Эндрика, Эстевао или Мастантуоно. Известность — уже актив.
При этом каждый случай уникален. Эстевао приехал в «Челси», молодую команду, и, похоже, здорово вписался, уже вышел в основе и помог одержать победу над «Вест Хэмом». Паэс уехал в аренду, как и Эчеверри, который, похоже, изначально не был частью грандиозного плана по перестройке «Сити», потому что с января по июнь мелькал только в соцсетях клуба, но никак не на поле (гол на клубном чемпионате мира оставим за скобками).
Мастантуоно? Опять же, другая история. Дело не в его навыках, а в мышлении. Марсело Гальярдо строил вокруг него игру «Ривера». В одном из сильнейших клубов Южной Америки, в составе которого играют четыре чемпиона мира, вожаком был 17-летний паренек. Все не только благодаря волшебной технике, не менее важны мозги — Франко быстро думает на поле. То, что аргентинец получает в «Реале» игровое время, говорит о том, что эта история может иметь очень яркое продолжение.
Однако в любом случае клуб-покупатель в плюсе. И деньги на трансфер он частично отобьет, когда начнет продавать в Южной Америке футболки новичков. Их там очень хорошо знают и любят, так что товар будет реализовываться активно. А рынок-то довольно большой. Случай с Паэсом в этом плане особенно пикантен. «Челси» открыл себе путь в новый, перспективный регион, где быстро развивается футбол и растет интерес к игре. Покупка Паэса — это финансовый привет всему Эквадору. Ведь, скорее всего, каждый местный болельщик слышал о молодом парне, который скоро будет представлять «Челси». Если футболист не заиграет, можно перепродать, где-то даже с наценкой.
От таких сделок выигрывают все. Клуб-продавец получил деньги, клуб-покупатель — прекрасную возможность освоить новый рынок и заработать больше потраченного. Игрок же — возможность построить успешную карьеру.
И большие деньги на банковский счет. Куда же без этого? Законы бизнеса.
Алексей Дурново