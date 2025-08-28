Новый позор «Манчестер Юнайтед»! Вылетели от клуба четвёртой лиги, пробив пенальти 13 раз!

На 75-й минуте Мбемо всё-таки сократил разницу: плюнул на всё и пошёл в сольный проход, завершив его точным выстрелом в левый нижний угол. Тем не менее этого всё равно было мало. Спасителем стал… кто бы вы думали? Правильно, Магуайр, который притаился на дальней штанге при угловом! Ну, а кто, если не он?