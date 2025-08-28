«Вильярреал» объявил о переходе вратаря из «ПСЖ»

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Тенаса составит € 2,5 млн. 24-летний испанец в прошлом сезоне провёл два матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он пропустил три гола. Тенас станет третьим вратарём в основной команде «Вильярреала». Основным вратарём в начале сезона был Луис Жуниор, запасным — 23-летний Рубен Гомес.