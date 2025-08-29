Детский футбольный клуб из-под Харькова снялся с турнира во Львовской области из-за оскорблений

Стефанищен рассказал, что конфликт начался с первых минут из-за того, что родители соперников были недовольны слишком высоким вратарём его команды — 185 см в 14 лет.
После того, как «Квадро Златополь» забил второй мяч, на поле выбежали двое взрослых мужчин в состоянии алкогольного опьянения и набросились на него, а с трибун посыпались оскорбления на национальной почве.
«Квадро Златополь» победил со счетом 3:1, но получил техническое поражение. Стефанищен утверждает, что его команде присудили поражение из-за родителей команды соперника, которые возмущались слишком большим ростом голкипера.
26 августа стало известно о том, что украинского футбольного фаната выгнали со стадиона «ПСЖ» во время матча второго тура чемпионата Франции с «Анже».