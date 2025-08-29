Победитель Лиги чемпионов перешел в «Севилью» из «Атлетико»

В «Челси», за который Аспиликуэта выступал с 2012 по 2023 год, испанец стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, Кубка английской лиги, Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и дважды — Лиги Европы. Также он выступал за французский «Марсель». На счету Аспиликуэты 44 матча и один гол за сборную Испании.