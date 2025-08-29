Ричмонд
Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Эр-Рияд» в матче 1-го тура саудовской Про-Лиги

Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Эр-Рияд».

Источник: Getty Images

Игра проходила на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 22-й минуте счёт в игре открыл защитник «Аль-Хиляля» Мотеб Аль-Харби. В компенсированное к первому тайму время экс-нападающий «Зенита» Малком укрепил преимущество хозяев.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 3-м туре саудовской Про-Лиги «Аль-Хиляль» разгромил соперника со счётом 3:0. В 20-м туре клубы сыграли вничью со счётом 1:1.

В следующем туре «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Кадисией» (12 сентября), а «Эр-Рияд» — с клубом «Аль-Наджма» (14 сентября).