«Более одарённый». Аршавин назвал игрока круче Сатпаева из Казахстана

По словам бывшего игрока «Зенита» и «Арсенала», Сатпаев действительно впечатляет своими качествами, однако в его глазах другой казахстанский футболист остаётся самым универсальным и одарённым.
«Смотри, он (Сатпаев) несколько раз был у нас на турнире Морозова. Там, безусловно, он выделялся. Он здорово бежит, в принципе, техничен, хорошо сложен. Насколько его будущее, сейчас всё равно трудно предсказать, но, безусловно, большой талант.
Но мне кажется, из тех, кого я видел и знаю, всё равно был Бауыржан Исламхан для меня более универсальный игрок, более одарённый. По данным, по всему, для меня всё равно он самый талантливый, кого я видел из игроков в сборной Казахстана», — сказал Аршавин в интервью «Фон_кз».
Напомним, «Кайрат» впервые в своей истории пробился в общий этап Лиги чемпионов. Важную роль в командном достижении во время квалификации сыграли и голы Сатпаев. По мнению Аршавина, Дастан продолжит забивать и на основном этапе главного еврокубка.
«Думаю, точно забьёт. Ставлю, что два гола», — заявил Аршавин.
Что касается Исламхана, совсем недавно он пополнил ряды «Астаны». Опытный футболист не появлялся на поле с ноября прошлого года из-за проблем со здоровьем. При этом ещё во второй половине 2013-го он уже успел выступать за столичный клуб.