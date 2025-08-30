«Более одарённый». Аршавин назвал игрока круче Сатпаева из Казахстана

«Смотри, он (Сатпаев) несколько раз был у нас на турнире Морозова. Там, безусловно, он выделялся. Он здорово бежит, в принципе, техничен, хорошо сложен. Насколько его будущее, сейчас всё равно трудно предсказать, но, безусловно, большой талант.



Но мне кажется, из тех, кого я видел и знаю, всё равно был Бауыржан Исламхан для меня более универсальный игрок, более одарённый. По данным, по всему, для меня всё равно он самый талантливый, кого я видел из игроков в сборной Казахстана», — сказал Аршавин в интервью «Фон_кз».