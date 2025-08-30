«Ливерпуль» продлил контракт с Коди Гакпо

Гакпо перешёл в «Ливерпуль» из ПСВ в январе 2023 года. С тех пор он провёл 131 матч за «красных», забив 42 мяча и отдав 16 голевых передач. В составе команды Гакпо стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Английской футбольной лиги.