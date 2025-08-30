«Атлетико» не смог победить в третьем матче Ла Лиги подряд, сыграв вничью с «Алавесом»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.87
П2
3.45
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Севилья
1
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.57
П2
1.67
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.45
П2
5.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
1
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.55
П2
8.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
1
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.00
П2
33.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Аталанта
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
4.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
7.50
X
1.67
П2
3.75
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
2
:
Бавария
3
Все коэффициенты
П1
76.00
X
7.70
П2
1.10
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.71
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.71
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.87
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.40
П2
15.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Атлетико» не смог победить в третьем матче Ла Лиги подряд, сыграв вничью с «Алавесом»

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в гостевом матче 3-го тура чемпионата Испании.

Источник: Getty Images

Встреча в Витории завершилась со счётом 1:1.

В составе «матрасников» на седьмой минуте отличился Джулиано Симеоне, у хозяев на 14-й минуте пенальти реализовал Карлос Висенте.

Команда Диего Симеоне не может победить на старте сезона Ла Лиги (две ничьи и поражение), с двумя очками «Атлетико» идёт 14-м в таблице. «Алавес» с четырьмя очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре 14 сентября «Атлетико» на домашнем поле сыграет с «Вильярреалом», «Алавес» в этот же день встретится на выезде с «Атлетиком» из Бильбао.

Алавес
1:1
Первый тайм: 1:1
Атлетико
Футбол, Испания, 3-й тур
30.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Mendizorrotza
Главные тренеры
Эдуардо Коудет
Диего Симеоне
Голы
Алавес
Карлос Висенте
14′
Атлетико
Джулиано Симеоне
7′
Составы команд
Алавес
1
Антонио Сивера
17
Хонни Отто
10
Карлес Аленья
8
Антонио Бланко
7
Карлос Висенте
2
Факундо Гарсес
14
Науэль Теналья
22
Мусса Диарра
38′
58′
6
Андер Гевара
19
Пабло Ибаньес
80′
23
Карлос Протесони
89′
4
Денис Суарес
11
Антонио Мартинес
80′
9
Мариано Диас
18
Хон Гуриди
57′
24
Виктор Парада
84′
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
8
Пабло Барриос
9
Александр Серлот
42′
17
Давид Ганцко
73′
4
Конор Галлахер
20
Джулиано Симеоне
89′
6
Коке
90+4′
11
Тьяго Альмада
73′
7
Антуан Гризманн
5
Джонни Кардозо
29′
74′
3
Маттео Руджери
19
Хулиан Альварес
89′
22
Джакомо Распадори
Статистика
Алавес
Атлетико
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
2
6
Угловые
1
6
Фолы
10
17
Офсайды
0
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти