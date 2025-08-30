«Атлетико» не смог победить в третьем матче Ла Лиги подряд, сыграв вничью с «Алавесом»

Встреча в Витории завершилась со счётом 1:1.
В составе «матрасников» на седьмой минуте отличился Джулиано Симеоне, у хозяев на 14-й минуте пенальти реализовал Карлос Висенте.
Команда Диего Симеоне не может победить на старте сезона Ла Лиги (две ничьи и поражение), с двумя очками «Атлетико» идёт 14-м в таблице. «Алавес» с четырьмя очками располагается на 10-й строчке.
В следующем туре 14 сентября «Атлетико» на домашнем поле сыграет с «Вильярреалом», «Алавес» в этот же день встретится на выезде с «Атлетиком» из Бильбао.
Футбол, Испания, 3-й тур
30.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Mendizorrotza
Главные тренеры
Эдуардо Коудет
Диего Симеоне
Голы
Алавес
Карлос Висенте
14′
Атлетико
Джулиано Симеоне
7′
Составы команд
Алавес
1
Антонио Сивера
17
Хонни Отто
10
Карлес Аленья
8
Антонио Бланко
7
Карлос Висенте
2
Факундо Гарсес
14
Науэль Теналья
22
Мусса Диарра
38′
58′
6
Андер Гевара
19
Пабло Ибаньес
80′
23
Карлос Протесони
89′
4
Денис Суарес
11
Антонио Мартинес
80′
9
Мариано Диас
18
Хон Гуриди
57′
24
Виктор Парада
84′
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
8
Пабло Барриос
9
Александр Серлот
42′
17
Давид Ганцко
73′
4
Конор Галлахер
20
Джулиано Симеоне
89′
6
Коке
90+4′
11
Тьяго Альмада
73′
7
Антуан Гризманн
5
Джонни Кардозо
29′
74′
3
Маттео Руджери
19
Хулиан Альварес
89′
22
Джакомо Распадори
Статистика
Алавес
Атлетико
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
2
6
Угловые
1
6
Фолы
10
17
Офсайды
0
1
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти