Салах назвал главного претендента на титул в АПЛ. Это не «Ливерпуль»

«Если говорить о фаворитах чемпионата, я бы выделил “Арсенал”. У них устойчивый состав, играющий вместе примерно пять-шесть лет, поэтому взаимодействие на поле проще. У “Ливерпуля” и “Манчестер Сити” за последнее время произошло много изменений в составе, и это порой создаёт дополнительные сложности. Команда Гвардиолы всегда в числе претендентов, но в этом сезоне я бы поставил на “Арсенал”, — приводит слова Салаха издание Sky Sports.
Отметим, что «Ливерпуль» и «Арсенал» встретятся сегодня, 31 августа, в рамках матча 3‑го тура АПЛ. Начало — в 18:30 мск. Обе команды набрали максимально возможное количество очков после двух стартовых матчей сезона — шесть.