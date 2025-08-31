Салах назвал главного претендента на титул в АПЛ. Это не «Ливерпуль»

«Если говорить о фаворитах чемпионата, я бы выделил “Арсенал”. У них устойчивый состав, играющий вместе примерно пять-шесть лет, поэтому взаимодействие на поле проще. У “Ливерпуля” и “Манчестер Сити” за последнее время произошло много изменений в составе, и это порой создаёт дополнительные сложности. Команда Гвардиолы всегда в числе претендентов, но в этом сезоне я бы поставил на “Арсенал”, — приводит слова Салаха издание Sky Sports.