Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
0
:
Манчестер Сити
0
П1
3.82
X
3.35
П2
2.20
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
0
П1
1.84
X
3.70
П2
5.10
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Ренн
1
П1
12.50
X
5.53
П2
1.95
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
1
:
Крылья Советов
0
П1
1.28
X
5.42
П2
15.00
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
П1
2.20
X
3.60
П2
3.35
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
П1
2.80
X
3.32
П2
2.75
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
П1
3.03
X
3.52
П2
2.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
П1
3.46
X
3.56
П2
2.17
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
П1
1.54
X
4.79
П2
5.81
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
П1
2.41
X
3.57
П2
3.05
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
П1
1.41
X
5.41
П2
7.40
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
П1
5.40
X
3.40
П2
1.84
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
П1
3.50
X
3.16
П2
2.38
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
П1
3.14
X
3.27
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
П1
3.95
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
П1
2.56
X
3.45
П2
2.86
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
П1
2.03
X
3.59
П2
3.95
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
П1
1.32
X
5.87
П2
10.50
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
П1
1.58
X
4.12
П2
6.75
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
П1
2.85
X
3.64
П2
2.50
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Факел
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
«Шанхай» Слуцкого проиграл «Ухань Фри Таунс» в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Ухань Фри Таунс» в 23 туре чемпионата Китая.

Источник: CSL China

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, проиграл «Ухань Фри Таунс» в матче 23-го тура чемпионата Китая по футболу.

Встреча прошла в городе Ухань и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 89-й минуте мяч забил Александру Тудорие.

«Шанхай Шэньхуа» с 49 очками идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Китая. Команда Слуцкого выиграла два из последних шести матчей национального первенства. «Ухань Фри Таунс», набрав 24 балла, поднялся на 11-ю позицию.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 12 сентября примет «Шаньдун Тайшань».