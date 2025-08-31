«Шанхай» Слуцкого проиграл «Ухань Фри Таунс» в матче чемпионата Китая

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, проиграл «Ухань Фри Таунс» в матче 23-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча прошла в городе Ухань и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 89-й минуте мяч забил Александру Тудорие.
«Шанхай Шэньхуа» с 49 очками идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Китая. Команда Слуцкого выиграла два из последних шести матчей национального первенства. «Ухань Фри Таунс», набрав 24 балла, поднялся на 11-ю позицию.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 12 сентября примет «Шаньдун Тайшань».