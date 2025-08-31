Матвей Сафонов назвал неприятным фактом три месяца без матчей в ПСЖ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.53
П2
2.60
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.80
П2
2.20
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
1
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.55
П2
22.00
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.51
П2
2.20
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.38
П2
7.19
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.45
П2
3.16
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.08
П2
7.20
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.40
П2
1.84
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.15
П2
2.37
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.26
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.48
П2
2.82
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.59
П2
3.95
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.90
П2
11.00
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.09
П2
6.70
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.64
П2
2.50
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Матвей Сафонов назвал неприятным фактом три месяца без матчей в ПСЖ

Сафонов приедет в сборную России на сентябрьские матчи с Иорданией и Катаром. Вратарь заявил, что хочет «закрыть вопросы», которые оставила его игра против Нигерии.

Вратарь Матвей Сафонов заявил в телеграм-канале, что рассчитывает наконец-то поиграть в футбол за сборную России после трех месяцев без матчей в «Пари Сен-Жермен».

Сборная России 4 сентября примет в Москве команду Иордании, а 7 сентября проведет выездной матч с Катаром.

«Вчера, после объявления состава на игру (с “Тулузой”), поймал себя на мысли, что не играл за клуб уже более трех месяцев (последняя игра была в финале кубка). Неприятно осознавать этот факт, но стараюсь держать в голове мысль, что многое — в моих руках», — написал Сафонов.

Вратарь отметил, что два пропущенных мяча при счете 6:1 после 80-й минуты — «непозволительная роскошь» для ПСЖ, ворота которого защищал Люка Шевалье.

Также Сафонов заявил, что его предыдущий матч за сборную против Нигерии 6 июня (1:1) «оставил несколько вопросов, которые хочется закрыть».

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» прошлым летом и с тех пор сыграл за команду 17 матчей.