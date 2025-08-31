Матвей Сафонов назвал неприятным фактом три месяца без матчей в ПСЖ

Вратарь Матвей Сафонов заявил в телеграм-канале, что рассчитывает наконец-то поиграть в футбол за сборную России после трех месяцев без матчей в «Пари Сен-Жермен».
Сборная России 4 сентября примет в Москве команду Иордании, а 7 сентября проведет выездной матч с Катаром.
«Вчера, после объявления состава на игру (с “Тулузой”), поймал себя на мысли, что не играл за клуб уже более трех месяцев (последняя игра была в финале кубка). Неприятно осознавать этот факт, но стараюсь держать в голове мысль, что многое — в моих руках», — написал Сафонов.
Вратарь отметил, что два пропущенных мяча при счете 6:1 после 80-й минуты — «непозволительная роскошь» для ПСЖ, ворота которого защищал Люка Шевалье.
Также Сафонов заявил, что его предыдущий матч за сборную против Нигерии 6 июня (1:1) «оставил несколько вопросов, которые хочется закрыть».
Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» прошлым летом и с тех пор сыграл за команду 17 матчей.