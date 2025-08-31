«Манчестер Сити» на выезде уступил «Брайтону» и потерпел второе поражение подряд

На 34-й минуте отличился форвард гостей Эрлин Холанн. Бывший полузащитник «горожан» Джеймс Милнер, теперь выступающий за «Брайтон», реализовал пенальти на 67-й минуте встречи. На 89-й минуте форвард хозяев Брайан Груда забил победный для своей команды мяч.