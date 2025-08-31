«Манчестер Сити» на выезде уступил «Брайтону» и потерпел второе поражение подряд

На 34-й минуте отличился форвард гостей Эрлин Холанн. Бывший полузащитник «горожан» Джеймс Милнер, теперь выступающий за «Брайтон», реализовал пенальти на 67-й минуте встречи. На 89-й минуте форвард хозяев Брайан Груда забил победный для своей команды мяч.
«Брайтон» поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ с 4 очками. «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд — в прошлом туре «горожане» уступили «Тоттенхэму» (0:2). Команда Хосепа Гвардиолы с 3 очками опустилась на 12-ю строчку.
В параллельном матче «Вест Хэм» на выезде разгромил «Ноттингем Форест» — 3:0. У гостей забили Джаррод Боуэн, Лукас Пакета и Каллум Уилсон.
«Вест Хэм» одержал первую победу в сезоне-2025/26 и вышел на 15-е место в таблице АПЛ с 3 очками. «Ноттингем Форест» идет на девятой строчке с 4 очками.