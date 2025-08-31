Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.25
П2
1.90
Футбол. Италия
1-й тайм
Торино
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.11
П2
2.45
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
3.01
X
2.65
П2
3.42
Футбол. Германия
перерыв
Боруссия Д
1
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.79
П2
29.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
1
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.65
П2
9.75
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
2
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
2
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.90
П2
7.22
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
0
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
38.00
X
5.50
П2
1.23
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.30
П2
2.45
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.82
X
3.60
П2
2.15
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.42
П2
2.85
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.51
П2
3.85
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.99
П2
11.00
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.11
П2
6.70
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.61
П2
2.50
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

«Манчестер Сити» на выезде уступил «Брайтону» и потерпел второе поражение подряд

«Брайтон» дома обыграл «Манчестер Сити» в матче 3-го тура АПЛ — 2:1.

Источник: Reuters

На 34-й минуте отличился форвард гостей Эрлин Холанн. Бывший полузащитник «горожан» Джеймс Милнер, теперь выступающий за «Брайтон», реализовал пенальти на 67-й минуте встречи. На 89-й минуте форвард хозяев Брайан Груда забил победный для своей команды мяч.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 3, 31.08.2025, 16:00
Брайтон
2
Манчестер Сити
1

«Брайтон» поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ с 4 очками. «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд — в прошлом туре «горожане» уступили «Тоттенхэму» (0:2). Команда Хосепа Гвардиолы с 3 очками опустилась на 12-ю строчку.

В параллельном матче «Вест Хэм» на выезде разгромил «Ноттингем Форест» — 3:0. У гостей забили Джаррод Боуэн, Лукас Пакета и Каллум Уилсон.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 3, 31.08.2025, 16:00
Ноттингем Форест
0
Вест Хэм
3

«Вест Хэм» одержал первую победу в сезоне-2025/26 и вышел на 15-е место в таблице АПЛ с 3 очками. «Ноттингем Форест» идет на девятой строчке с 4 очками.