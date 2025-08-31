СМИ: «МЮ» согласовал условия контракта с победителем ЧМ-2022

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» также ведет переговоры по трансферу бельгийского вратаря Сенне Ламменса из «Антверпена», который является основной целью клуба.
Отмечается, что если сделка по переходу бельгийского голкипера сорвется, «Юнайтед» будет готов подписать соглашение с Мартинесом.
Мартинесу 32 года. Он выступает в составе «Астон Виллы» с сентября 2020 года, его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2029 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 53 матча, пропустил 61 гол, а также 16 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В его активе 52 встречи в составе сборной Аргентины, вместе с которой он стал чемпионом мира 2022 года, а также дважды выиграл Кубок Америки (2021, 2024).