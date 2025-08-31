СМИ: «МЮ» согласовал условия контракта с победителем ЧМ-2022

Мартинесу 32 года. Он выступает в составе «Астон Виллы» с сентября 2020 года, его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2029 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 53 матча, пропустил 61 гол, а также 16 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В его активе 52 встречи в составе сборной Аргентины, вместе с которой он стал чемпионом мира 2022 года, а также дважды выиграл Кубок Америки (2021, 2024).