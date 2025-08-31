Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.45
П2
4.02
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Динамо Мх
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.40
П2
2.80
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
1
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.65
П2
7.79
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.35
П2
3.17
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.00
П2
1.05
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
26.00
X
1.08
П2
23.00
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.30
П2
11.50
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.11
П2
6.90
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.62
П2
2.52
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

СМИ: «МЮ» согласовал условия контракта с победителем ЧМ-2022

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с голкипером сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» также ведет переговоры по трансферу бельгийского вратаря Сенне Ламменса из «Антверпена», который является основной целью клуба.

Отмечается, что если сделка по переходу бельгийского голкипера сорвется, «Юнайтед» будет готов подписать соглашение с Мартинесом.

Мартинесу 32 года. Он выступает в составе «Астон Виллы» с сентября 2020 года, его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2029 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 53 матча, пропустил 61 гол, а также 16 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В его активе 52 встречи в составе сборной Аргентины, вместе с которой он стал чемпионом мира 2022 года, а также дважды выиграл Кубок Америки (2021, 2024).