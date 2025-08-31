«Монако» вырвал победу у «Страсбурга» в матче Лиги 1, Головин вышел в стартовом составе

На 6-й минуте счёт открыл Магнес Аклиуш, на 48-й преимущество хозяев удвоил Фоларин Балогун. На 73-й и 76-й минутах и «Страсбурга» отличились Дилан Баква и Хоакин Паничелли (с пенальти) соответственно. На 90+6-й минуте победу монегаскам принёс Такуми Минамино.
На 90+9-й минуте за неспортивное поведение красную карточку получил футболист гостей Рабби Нзингула.
Полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменён на 85-й минуте.
«Монако» набрал шесть очков и идёт четвёртым в таблице Лиги 1, «Страсбург» потерпел первое поражение в сезоне и с шестью очками располагается на шестой строчке.
В следующем туре 14 сентября «Монако» под руководством Адольфа Хюттера сыграет в гостях с «Осером», «Страсбург» в этот же день примет «Гавр».
Ади Хюттер
Лиам Росеньор
Магнес Аклиуш
6′
Фоларин Балогун
(Ламин Камара)
48′
Такуми Минамино
(Магнес Аклиуш)
90+6′
Дилан Баква
(Сэмьюэл Амо-Амеяу)
73′
Хоакин Паникелли
76′
4
Йордан Тезе
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
90+11′
3
Эрик Дайер
13
Кристиан Мависса
6
Денис Закария
1
Лукас Градецки
79′
16
Филипп Кен
10
Александр Головин
85′
18
Такуми Минамино
15
Ламин Камара
78′
23
Аладжи Бамба
90+11′
14
Мика Биерет
79′
19
Джордж Иленихенья
9
Фоларин Балогун
90′
28
Мамаду Кулибали
39
Майк Пендерс
24
Лукас Хойсберг
23
Мамаду Сарр
9
Хоакин Паникелли
83
Рафаэль Луиш
32
Валентин Барко
6
Исмаэль Дукуре
8′
46′
16
Кендри Паэс
42
Абдул Уттара
46′
26
Дилан Баква
7
Диегу Морейра
71′
29
Самир Эль Мурабет
17
Матис Амугу
71′
27
Сэмьюэл Амо-Амеяу
80
Феликс Лемарешаль
90′
41
Рабби Нзингула
90+9′
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти