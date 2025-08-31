«Ливерпуль» вырвал победу у «Арсенала» в матче АПЛ

В следующем туре АПЛ, который состоится после сентябрьской паузы на матчи сборных, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Бернли» 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Арсенал» на день раньше сыграет с «Форестом», начало поединка — 14:30.