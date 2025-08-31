Ричмонд
«Ливерпуль» вырвал победу у «Арсенала» в матче АПЛ

«Ливерпуль» обыграл лондонский «Арсенал» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой встрече оформил Доминик Собослаи на 83-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства «Ливерпуль» занимает первое место, набрав девять очков из девяти возможных. Лондонская команда расположилась на третьей позиции, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре АПЛ, который состоится после сентябрьской паузы на матчи сборных, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Бернли» 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Арсенал» на день раньше сыграет с «Форестом», начало поединка — 14:30.

«Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат Англии сезона-2024/25. По итогам сезона АПЛ «Ливерпуль» набрал 84 очка за 38 матчей. Церемония награждения состоялась на домашнем стадионе «Ливерпуля» после заключительного матча чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. «Арсенал» занял второе место, набрав на десять баллов меньше.

Ливерпуль
1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 3
31.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Микель Артета
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
83′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
29′
7
Флориан Вирц
89′
3
Ватару Эндо
90+8′
22
Юго Экитике
79′
2
Джо Гомес
5
Ибраима Конате
79′
14
Федерико Кьеза
10
Алексис Макаллистер
62′
17
Кертис Джонс
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
33
Риккардо Калафьори
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
81′
14
Виктор Дьекереш
66′
6
Габриэл Магальяйнс
23
Микель Мерино
70′
8
Мартин Эдегор
20
Нони Мадуэке
89′
56
Макс Доуман
11
Габриел Мартинелли
70′
10
Эбере Эзе
2
Вильям Салиба
5′
3
Кристиан Москера
Статистика
Ливерпуль
Арсенал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
9
11
Удары в створ
3
1
Угловые
3
8
Фолы
7
10
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти