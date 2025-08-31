«Ливерпуль» вырвал победу у «Арсенала» в матче АПЛ

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой встрече оформил Доминик Собослаи на 83-й минуте.
В турнирной таблице национального первенства «Ливерпуль» занимает первое место, набрав девять очков из девяти возможных. Лондонская команда расположилась на третьей позиции, имея в активе шесть баллов.
В следующем туре АПЛ, который состоится после сентябрьской паузы на матчи сборных, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Бернли» 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Арсенал» на день раньше сыграет с «Форестом», начало поединка — 14:30.
«Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат Англии сезона-2024/25. По итогам сезона АПЛ «Ливерпуль» набрал 84 очка за 38 матчей. Церемония награждения состоялась на домашнем стадионе «Ливерпуля» после заключительного матча чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. «Арсенал» занял второе место, набрав на десять баллов меньше.
Арне Слот
Микель Артета
Доминик Собослаи
83′
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
29′
7
Флориан Вирц
89′
3
Ватару Эндо
90+8′
22
Юго Экитике
79′
2
Джо Гомес
5
Ибраима Конате
79′
14
Федерико Кьеза
10
Алексис Макаллистер
62′
17
Кертис Джонс
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
33
Риккардо Калафьори
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
81′
14
Виктор Дьекереш
66′
6
Габриэл Магальяйнс
23
Микель Мерино
70′
8
Мартин Эдегор
20
Нони Мадуэке
89′
56
Макс Доуман
11
Габриел Мартинелли
70′
10
Эбере Эзе
2
Вильям Салиба
5′
3
Кристиан Москера
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти