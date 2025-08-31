Дубль Гирасси принёс дортмундской «Боруссии» победу над «Унионом» в матче Бундеслиги

Дубль оформил Серу Гирасси (44-я и 58-я минуты), ещё один мяч забил Феликс Нмеча (81-я минута).
«Боруссия», которую возглавляет Нико Ковач, набрала четыре очка и идёт третьей в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» с тремя очками располагается на 10-й строчке.
В следующем туре 13 сентября дортмундская «Боруссия» отправится на выезд к «Хайденхайму». «Унион» под руководством тренера Штеффена Баумгарта в этот же день встретится на домашнем поле с «Хоффенхаймом».
Действующий чемпион Германии — мюнхенская «Бавария».
Футбол, Германия, 2-й тур
31.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park, 81365 зрителей
Главные тренеры
Нико Ковач
Штеффен Баумгарт
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
(Ян Коуту)
44′
Серу Гирасси
(Максимилиан Байер)
58′
Феликс Нмеча
81′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
2
Ян Коуту
24
Даниэль Свенссон
10
Юлиан Брандт
28
Аарон Ансельмино
77′
26
Юлиан Рюэрсон
20
Марсель Забитцер
86′
13
Паскаль Грос
7
Джоб Беллингем
70′
8
Феликс Нмеча
9
Серу Гирасси
86′
27
Карим Адейеми
14
Максимилиан Байер
77′
17
Карни Чуквуэмека
Унион Б
1
Фредерик Реннов
5
Данило Дуки
15
Том Роте
14
Леопольд Кверфельд
8
Рани Хедира
23
Андрей Илич
28
Кристофер Триммель
64′
11
Чон У Ен
24
Роберт Сков
70′
39
Деррик Кен
33
Алекс Крал
64′
21
Тим Скарке
19
Яник Хаберер
82′
6
Алеша Кемляйн
10
Ильяс Анса
70′
7
Оливер Берк
Статистика
Боруссия Д
Унион Б
Удары (всего)
11
12
Удары в створ
6
3
Угловые
4
6
Фолы
14
7
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Шлагер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти