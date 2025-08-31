Дубль Гирасси принёс дортмундской «Боруссии» победу над «Унионом» в матче Бундеслиги

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.85
П2
4.02
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Динамо Мх
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.40
П2
2.80
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
1
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.70
П2
7.79
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.35
П2
3.20
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.05
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
31.00
X
1.08
П2
23.00
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.30
П2
11.50
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.11
П2
6.90
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.62
П2
2.52
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Дубль Гирасси принёс дортмундской «Боруссии» победу над «Унионом» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» разгромила берлинский «Унион» в матче 2-го тура чемпионата Германии. Встреча в Дортмунде завершилась со счётом 3:0.

Источник: Getty Images

Дубль оформил Серу Гирасси (44-я и 58-я минуты), ещё один мяч забил Феликс Нмеча (81-я минута).

«Боруссия», которую возглавляет Нико Ковач, набрала четыре очка и идёт третьей в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» с тремя очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре 13 сентября дортмундская «Боруссия» отправится на выезд к «Хайденхайму». «Унион» под руководством тренера Штеффена Баумгарта в этот же день встретится на домашнем поле с «Хоффенхаймом».

Действующий чемпион Германии — мюнхенская «Бавария».

Боруссия Д
3:0
Первый тайм: 1:0
Унион Б
Футбол, Германия, 2-й тур
31.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park, 81365 зрителей
Главные тренеры
Нико Ковач
Штеффен Баумгарт
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
(Ян Коуту)
44′
Серу Гирасси
(Максимилиан Байер)
58′
Феликс Нмеча
81′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
2
Ян Коуту
24
Даниэль Свенссон
10
Юлиан Брандт
28
Аарон Ансельмино
77′
26
Юлиан Рюэрсон
20
Марсель Забитцер
86′
13
Паскаль Грос
7
Джоб Беллингем
70′
8
Феликс Нмеча
9
Серу Гирасси
86′
27
Карим Адейеми
14
Максимилиан Байер
77′
17
Карни Чуквуэмека
Унион Б
1
Фредерик Реннов
5
Данило Дуки
15
Том Роте
14
Леопольд Кверфельд
8
Рани Хедира
23
Андрей Илич
28
Кристофер Триммель
64′
11
Чон У Ен
24
Роберт Сков
70′
39
Деррик Кен
33
Алекс Крал
64′
21
Тим Скарке
19
Яник Хаберер
82′
6
Алеша Кемляйн
10
Ильяс Анса
70′
7
Оливер Берк
Статистика
Боруссия Д
Унион Б
Удары (всего)
11
12
Удары в створ
6
3
Угловые
4
6
Фолы
14
7
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Шлагер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти