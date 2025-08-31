АПЛ опубликовала пост с Аршавиным, посетившим матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

Пресс-служба АПЛ опубликовала соответствующий пост в соцсети. На фото Аршавин перед воскресным матчем на «Энфилде» повторил то, как праздновал свой покер в ворота «Ливерпуля» на этом же стадионе в 2009 году (4:4), приложив палец к губам и показав четыре пальца.