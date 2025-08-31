Ричмонд
АПЛ опубликовала пост с Аршавиным, посетившим матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

Экс-игрок сборной России и «Арсенала» Андрей Аршавин посетил выездной матч лондонского клуба против «Ливерпуля» в 3-м туре чемпионата Англии.

Пресс-служба АПЛ опубликовала соответствующий пост в соцсети. На фото Аршавин перед воскресным матчем на «Энфилде» повторил то, как праздновал свой покер в ворота «Ливерпуля» на этом же стадионе в 2009 году (4:4), приложив палец к губам и показав четыре пальца.

Игра в воскресенье завершилась минимальной победой «Ливерпуля» — 1:0.

Ливерпуль
1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 3
31.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Микель Артета
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
83′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
29′
7
Флориан Вирц
89′
3
Ватару Эндо
90+8′
22
Юго Экитике
79′
2
Джо Гомес
5
Ибраима Конате
79′
14
Федерико Кьеза
10
Алексис Макаллистер
62′
17
Кертис Джонс
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
33
Риккардо Калафьори
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
81′
14
Виктор Дьекереш
66′
6
Габриэл Магальяйнс
23
Микель Мерино
70′
8
Мартин Эдегор
20
Нони Мадуэке
89′
56
Макс Доуман
11
Габриел Мартинелли
70′
10
Эбере Эзе
2
Вильям Салиба
5′
3
Кристиан Москера
Статистика
Ливерпуль
Арсенал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
9
10
Удары в створ
3
1
Угловые
3
8
Фолы
7
10
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти