Украинец Забарный впервые высказался об отношениях с россиянином Сафоновым, с которым они вместе играют в «ПСЖ»

Летом 2025 года «ПСЖ» подписал украинского защитника Илью Забарного. Трансфер 22-летнего футболиста из «Борнмута» обошелся парижскому клубу в 63 миллионов евро.

Источник: Getty Images

Одной из интриг перехода стало то, как будут уживаться в одной команде Забарный и российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, который был приобретен клубом у «Краснодара» летом 2024 года.

В интервью Football 360 Забарный впервые рассказал об отношениях со своим российским одноклубником. Илья заявил, что не поддерживает никаких отношений с россиянами. В отношении Сафонова украинец уточнил, что ему приходится «взаимодействовать с ним на профессиональном уровне на тренировках» и что он выполнит свои «обязательства перед клубом». Забарный добавил, что полностью поддерживает «полную изоляцию российского футбола от остального мира».