Украинец Забарный впервые высказался об отношениях с россиянином Сафоновым, с которым они вместе играют в «ПСЖ»

В интервью Football 360 Забарный впервые рассказал об отношениях со своим российским одноклубником. Илья заявил, что не поддерживает никаких отношений с россиянами. В отношении Сафонова украинец уточнил, что ему приходится «взаимодействовать с ним на профессиональном уровне на тренировках» и что он выполнит свои «обязательства перед клубом». Забарный добавил, что полностью поддерживает «полную изоляцию российского футбола от остального мира».