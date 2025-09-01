Рафаэль Уразбахтин рассказал о победе «Кайрата» и оценил шансы против «Реала»

31 августа «Кайрат» обыграл на выезде «синегорцев» со счетом 1:0.
— Сложный матч получился. Мы понимали, что «Окжетпес» захочет у нас отобрать очки. Мы, в свою очередь, настраивали ребят на то, что любой ценой мы должны взять здесь три очка. У нас осталось шесть игр, и мы должны постараться их выиграть. С ребятами мы договорились, что все эти шесть игр будут как шесть финалов. Сегодня был первый финал.
Если говорить по первому тайму, то мы забили быстрый гол и немного раскрепостились, стало полегче. Были моменты в первом тайме, где могли забить, и тогда не было бы такой нервной концовки, которая получилась. Во втором тайме соперник перестроился и большими силами пошёл в атаку. Мы выдержали этот натиск последних минут. Да, может, было не до красивой игры, но важно, что мы взяли три очка.
На перерыв уходим на хорошей ноте. Пожелали удачи ребятам, которые уезжают в сборную. Сейчас немного отдохнём, будет время залечить микротравмы у игроков. Вернёмся с новыми силами и будем готовиться как к чемпионату, так и еврокубковым матчам.
— Сегодня было много болельщиков на стадионе, и многие болели за «Кайрат», мы это чувствовали.
— Да, мы слышали поддержку. Большое спасибо болельщикам. Когда мы играем в еврокубках, весь Казахстан объединяется и болеет за нас. Мы чувствовали эту поддержку, получаем много сообщений, звонков. Все переживают за нас. Надеюсь, мы подарили этот долгожданный праздник для болельщиков. Ребята чувствовали это и хотели подарить этот праздник всему Казахстану. Для нас это была мечта, и мы ее осуществили. Теперь привезём грандов в Казахстан, тот же «Реал». Такие матчи могут быть раз в жизни. Мы очень рады. Большая благодарность за всё это нашим болельщикам.
— Насколько часто будете смотреть чемпионаты Португалии, Испании, Италии и другие?
— Постепенно, исходя из тех, с кем мы будем дальше играть. Будем разбирать, готовиться. Соперники — очень серьёзные. Для нас это вызов — и для тренерского штаба, и для футболистов. Мы хотим проверить себя на этом уровне и постараться не ударить в грязь лицом. Постараемся показывать достойную игру.
— После хорошей игры с «Селтиком» у болельщиков появилась надежда, что мы способны остановить даже «Реал». А вы что думаете?
— Мы поняли, что можно играть с соперниками. Понятно, что сложно, так как соперники высокого уровня. Ребята благодаря этим играм получили заряд уверенности, и они сами себе доказали, что при правильной игре, при хорошей самоотдаче можно добиваться результата. Со своей стороны мы отдадим все силы, чтобы достойно сыграть.
— Каких соперников вы бы лично хотели видеть в общем этапе Лиги чемпионов?
— Многие были рады, что попали на «Реал», «Арсенал». Я хотел «Ливерпуль», но и «Арсенал» тоже хорошая команда. Встретиться с ними в плей-офф? Пока мы туда не заглядываем, нам нужно от матча к матчу. В первую очередь мы рады тому, что привезём эти команды именно в Казахстан, что наши болельщики, казахстанцы воочию смогут увидеть такие гранды. Больше всего за это мы рады.
— Насколько конкуренция в чемпионате с «Астаной» и «Тоболом» поможет команде быть в тонусе в Лиге чемпионов?
— У нас будет борьба на два фронта. Мы понимаем, что чемпионат тоже очень важен, всё зависит от нас. Да, будет сложно, но когда мы становились чемпионами, то прекрасно понимали, что будем играть на два-три фронта. К этому спокойно относимся. Нам в первую очередь нужно смотреть на свою игру, на то, как мы будем играть. По-любому, кто-то будет терять очки. Как я уже сказал, есть шесть финалов, и один мы выиграли, будем двигаться дальше.
— Мешает ли вам как-то нарастающее давление и ожидания болельщиков? Или, наоборот, это мотивирует?
— Это абсолютно не мешает. Я не чувствую никакого давления. Может, мы просто стали чуть более узнаваемы. А так, всё нормально. Просто когда ты думаешь не только о себе, а о том, что благодаря нашим играм, нашим успехам — выигрывает весь Казахстан, то ты не обращаешь внимания на это. Наоборот, даже если это давление есть, хочется с ним справиться, потому что ты понимаешь для кого ты это делаешь.
Сергей Попков
Рафаэль Уразбахтин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти