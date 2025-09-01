Рафаэль Уразбахтин рассказал о победе «Кайрата» и оценил шансы против «Реала»

— У нас будет борьба на два фронта. Мы понимаем, что чемпионат тоже очень важен, всё зависит от нас. Да, будет сложно, но когда мы становились чемпионами, то прекрасно понимали, что будем играть на два-три фронта. К этому спокойно относимся. Нам в первую очередь нужно смотреть на свою игру, на то, как мы будем играть. По-любому, кто-то будет терять очки. Как я уже сказал, есть шесть финалов, и один мы выиграли, будем двигаться дальше.